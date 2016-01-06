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Bilim / Teknoloji

Twitter, 140 karakterde radikal değişime gidiyor

Twitter 2015 yılında da direkt mesajlarda 140 karakter sınırının kaldırmıştı

06 Ocak 2016 11:04

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın mesajlarda kullanılan 140 karakter sınırını 10 bine çıkarmayı planladığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji sitesi Re/code'un haberine göre, Twitter, paylaşılan mesajlardaki 140 karakter sınırını 10 bine çıkartarak kullanıcıların önünü açmayı hedefliyor.

Twitter'ın üzerinde çalıştığı bu değişikliğin 2016'nın ilk çeyreğinde uygulamaya geçebileceği belirtiliyor. Test aşamasında olan yeni özellikle kullanıcılar uzun mesajları eskisi gibi sadece ilk 140 karakterini görebilecek ve isterse bir tıkla uzun metni okuyabilecek.

Twitter 2015 yılında da direkt mesajlarda 140 karakter sınırının kaldırmıştı.

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