Twitter 140 karakter sınırını iki katına çıkarmayı test ediyor

Sosyal medya sitesi Twitter, kullanıcılarının kendilerini "daha rahat ifade edebilmesi için" 140 karakter sınırını iki katına çıkarmayı deniyor.

280 karakter sınırlı tweetler, az sayıda kullanıcının denemesine açıldı.

Şirketin bloğunda yapılan açıklamada karakter sınırının bazı kullanıcıları tarafından eleştirildiği ifade edildi.

Twitter'ın ürün geliştirme müdürü Aliza Rosen'ın kaleme aldığı yazıda, "Düşüncelerinizi tek bir tweete sığdırmak zordur, hepimiz bunu yaşamışızdır. Twitter'ı uzun zamandır kullanan kişiler için 140 karakter sınırı duygusal bir bağ olabilir ama bunu denediğimizde etkisini gördük ve yeni karakter limitini de çok seveceksiniz" ifadeleri yer aldı.

Son dönemde büyümekte zorlanan Twitter için bu yöntem kullanıcı sayısını artırabilir.

Nefret suçları, propaganda hesapları ve troller gibi sorunlar dururken Twitter'ın neden zamanını karakter limitini artırmaya harcadığını düşünebilirsiniz.

Ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası.

Ama ne olursa olsun, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey 140 karakter sınırının SMS'lerin karakter sınırından kaynaklanan teknik bir limit olduğunu hatırlatmakta haklı.

Twitter bu sayede kullanıcılarının etkileşim ve ilgi sürelerini artırmayı umuyor.

Pazarlamacılar da reklamlarda daha fazla karakter kullanma özgürlüğüne kavuşacaklar. Bu Twitter'a biraz daha fazla para getirebilir.

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, yeni karakter sınırını ilk deneyen kişilerden biriydi.

Fakat bütün kullanıcılar bu fikri beğenmedi. Yazar Sarah Kendzior, 280 karakterin çok uzun olduğunu, alıntılandığı zaman metnin alıntının içine sığmadığını söyledi.

The Times gazetesinden Sathnam Sanghera ise, Donald Trump'ın 280 karakter limiti denemesine dahil edilmemesini umduğunu yazdı.