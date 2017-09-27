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Bilim / Teknoloji

Twitter, 140 karakter sınırını genişletiyor

Twitter, 140 karakter sınırlamasını 280 karaktere çıkarmak için test yaptığını duyurdu

27 Eylül 2017 04:00

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya microblog sitesi Twitter, 140 karakterli sınırlı olan yazı paylaşımını 280 karakterli yazıya çıkarmak için test yaptığını duyurdu.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, Japonca, Korece ve Çince gibi tek bir karakterle çok daha fazla anlamın aktarılabildiği dillerden ziyade Latin alfabesinin kullanıldığı İngilizce gibi dillerde tek karakterde istenilen anlamın ifade edilemediği ve 280 karakter uygulamasının üç Asya dilinde de geçerli olmayacağı belirtildi.

Twitter konuyla ilgili açıklamasında şunlar ifade edildi:

“Tweet’iniz 140 karaktere sığmıyor mu?

Karakter limitini 280’e çıkarmak küçük bir grupla çalışıyoruz! Olabilecekler için heyecanlı mısınız?”

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