Twitter 140 karakter sınırını esnetti



Twitter, paylaşımlarda artık fotoğraf ve video gibi görsel unsurlar ile linklerin 140 karakter sınırına dahil edilmeyeceğini duyurdu. Twitter üzerinden gönderilen mesajlara fotoğraf ve link eklenmesi halinde, artık bu unsurlar karakter sayısına dahil edilmeyecek. Metinlerdeki 140 karakterlik sınır ise uygulamada kalmaya devam edecek.

Twitter yönetimi sıkıntı çekiyor

Bu yılın başında da Twitter'ın 140 karakter sınırlamasından vazgeçeceği öne sürülmüş, hatta 10 bin karakterlik tweetler yazılabileceği iddia edilmişti. Ancak Twitter şu ana kadar karakter sınırını kaldıracak bir girişimde bulunmadı.

Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kullanıcısı bulunan Twitter, özellikle haber takibi yapmak isteyenlerin ilk başvurduğu sosyal medya platformu. Gazeteci, aktivist, sanatçı, sporcu ve müzisyenlerin ağırlıklı olarak kullandığı Twitter, kullanıcı sayısını yavaş bir şekilde artırıyor. Şirketin, aylardır mali kriz içinde olduğuna ve hisse senetlerinin iki yıldan bu yana değer kaybettiğine dikkat çekiliyor.

Snapchat'e ilgi artıyor

Twitter sorun yaşarken Snapchat'e ilgi artıyor. Snapchat, akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir anlık mesajlaşma uygulaması. Kullanıcılar, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi birbirine yazılı metin, resim, ses ve görüntü gönderebiliyor. Farkıysa gönderinin 1 ile 10 saniye arasında, gönderen kişinin kendi belirlediği süre içinde silinmesi. Gönderi, gönderenin kanalından en geç 10 saniye içinde silinirken, 'Stories' bölümünde kronolojik olarak sıralanmış 'hikaye albümleri' içinde 24 saate kadar görülebiliyor.