T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Twitter 140 karakter sınırını esnetti

Twitter 140 karakter sınırlamasını gevşetiyor. Mesajlara eklenen görsel unsurların karakter sınırına dahil edilmeyeceği açıklandı.

20 Eylül 2016 18:12


Twitter, paylaşımlarda artık fotoğraf ve video gibi görsel unsurlar ile linklerin 140 karakter sınırına dahil edilmeyeceğini duyurdu. Twitter üzerinden gönderilen mesajlara fotoğraf ve link eklenmesi halinde, artık bu unsurlar karakter sayısına dahil edilmeyecek. Metinlerdeki 140 karakterlik sınır ise uygulamada kalmaya devam edecek.

Twitter yönetimi sıkıntı çekiyor

Bu yılın başında da Twitter'ın 140 karakter sınırlamasından vazgeçeceği öne sürülmüş, hatta 10 bin karakterlik tweetler yazılabileceği iddia edilmişti. Ancak Twitter şu ana kadar karakter sınırını kaldıracak bir girişimde bulunmadı.

Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kullanıcısı bulunan Twitter, özellikle haber takibi yapmak isteyenlerin ilk başvurduğu sosyal medya platformu. Gazeteci, aktivist, sanatçı, sporcu ve müzisyenlerin ağırlıklı olarak kullandığı Twitter, kullanıcı sayısını yavaş bir şekilde artırıyor. Şirketin, aylardır mali kriz içinde olduğuna ve hisse senetlerinin iki yıldan bu yana değer kaybettiğine dikkat çekiliyor.

Snapchat'e ilgi artıyor

Twitter sorun yaşarken Snapchat'e ilgi artıyor. Snapchat, akıllı telefon ve tabletler için geliştirilmiş bir anlık mesajlaşma uygulaması. Kullanıcılar, diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi birbirine yazılı metin, resim, ses ve görüntü gönderebiliyor. Farkıysa gönderinin 1 ile 10 saniye arasında, gönderen kişinin kendi belirlediği süre içinde silinmesi. Gönderi, gönderenin kanalından en geç 10 saniye içinde silinirken, 'Stories' bölümünde kronolojik olarak sıralanmış 'hikaye albümleri' içinde 24 saate kadar görülebiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TwitterSnapchatDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24