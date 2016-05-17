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Yaşam
Deutsche Welle

Twitter 140 karakter limitini gevşetiyor

Twitter 140 karakter sınırlamasını gevşetmeye hazırlanıyor. Ancak kısa iletilerle ün salan Twitter'ın yapacağı değişiklik metinlerdeki karakter sayısı ile ilgili değil.

17 Mayıs 2016 14:28


Yalnızca 140 karakterlik iletiler yazılabilmesine izin veren sosyal medya platformu Twitter karakter sayısına ilişkin yeni bir uygulamayı hayat geçirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre, Twitter üzerinden gönderilen mesajlara fotoğraf ve link eklenmesi halinde, bu unsurlar karakter sayısına dahil edilmeyecek. Metinlerdeki 140 karakterlik sınır ise uygulamada kalmaya devam edecek. Şimdiye kadar gönderilen Tweet'e resim veya link eklendiğinde, bu iletide yaklaşık 23 karakterlik bir kayba neden oluyordu. Yeni uygulamanın mayıs sonunda yürülüğe girmesi bekleniyor.

Twitter sözcülerinden haber üzerine biri, "Biz söylenti ve spekülasyonlara dair yorumda bulunmuyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu yılın başında da Twitter'ın 140 karakter sınırılmasından vazgeçeceği öne sürülmüş, hatta 10 bin karakterlik tweetler yazılabileceği iddia edilmişti. Ancak Twitter şu ana kadar karakter sınırını kaldıracak bir girişimde bulunmadı.

Dünya genelinde yaklaşık 300 milyon kullanıcısı bulunan Twitter, özellikle haber takibi yapmak isteyenlerin ilk başvurduğu sosyal medya platformu. Gazeteci, aktivist, sanatçı, sporcu ve müzisyenlerin ağırlıklı olarak kullandığı Twitter, kullanıcı sayısını yavaş bir şekilde artırıyor. Şirketin, aylardır mali kriz içinde olduğuna ve hisse senetlerinin iki yıldan bu yana değer kaybettiğine dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TwitterTweetDeutsche Welle Türkçe AFP/DW/BÖ/HS

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