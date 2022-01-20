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Twitch yayıncısı 'Pqueen' hakkında soruşturma başlatıldı

20 Ocak 2022 13:01

Twitch yayıncısı Pqueen lakaplı Pelin Baynazoğlu, yayın sırasında yaptığı bir dans sebebiyle hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Baynazoğlu bir yayınındaki dansı nedeniyle ifadeye çağırıldı. Hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir video yayınlayan yayıncı, ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Pqueen yaptığı yayında bir de hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olduğunu da ekledi. Pqueen, “Dosyada bir hesap TikTok’ta paylaşım yapıyor. Dalga geçiyor. Bana ait olmadığı yazıldığı halde bana soruşturma açılıyor” dedi.

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