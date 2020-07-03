Twitch yayıncısı Byron 'Reckful' Bernstein hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Twitch'te yaptığı oyun yayınlarıyla yüz binlerce kişiye ulaşan "Reckful" mahlaslı Byron Bernstein hayatını kaybetti.

Bernstein'ın hayatını kaybettiğini The Mirror'a doğrulayan sevgilisi, "Bir saattir panik atak geçiriyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

'World of Warcraft' oyununu oynarken yaptığı yayınlarla Twitch'in en tanınan simalarından bir haline gelen Buxton'ın ölüm sebebinin ne olduğu bilinmiyor.

Twitch'te yaklaşık bir milyon abonesi olan Bernstein, geçen aylarda kendi oyununu geliştirmeye başladığını duyurmuştu.

Bernstein'in Twitch hesabından 'Reckful'un eski yayınları yayınlanmaya başladı. Bernstein anısına yapılan yayını binlerce kişi izliyor.