Twin Peaks ve Blacklist dizisinin yıldızı Clark Middleton hayatını kaybetti

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Twin Peaks ve The Blacklist dizisindeki rolleriyle tanınan aktör Clark Middleton, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

63 yaşında hayatını kaybeden Middleton, Kill Bill: Vol 2, Sin City, Snowpiercer ve Birdman gibi filmlerde de rol almıştı.

Aktörün eşi Elissa Middleton, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Eşime gösterdiğiniz sevgi ve verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Bana kaç defa, 'Dünyaya en iyisini ver, en iyisi seni bulsun' dediğini hatırlayamıyorum. Ve hep bu sözün arkasında durdu. Şimdi o ışıklar içerisinde, mutlu ve özgür. Size sevgilerini gönderiyor" dedi.