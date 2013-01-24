Tweetlere video da eklenecek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’ın CEO’su Dick Costolo kendi hesabından paylaştığı mesajla çok yakında video eklentili tweetlerin geleceğinin habercisi oldu.



Twitter kullanıcıları çok yakında 140 karakterlik paylaşımların yanısıra mesajlarını videolarla renklendirebilecek.

Twitter CEO’su Dick Costolo’nun dün paylaştığı tweet daha önceki mesajlarından farklıydı. ‘6 saniyede biftek sosu’ yazan Costolo, mesajına sosu nasıl hazırladığını gösteren bir video da ekledi.

Costolo’nun yemek tarifi video paylaşım uygulaması Vine üzerinden paylaşıldı. Twitter, uygulamayı Ekim ayında satın almıştı.

The Financial Review’un haberine göre, Twitter ilk olarak uygulamayı önümüzdeki haftalarda Avustralya’da başlatacak. Bu sayeda kullanıcılar 140 karakterlik mesajlarının yanında 6 saniyelik video da paylaşabilecek.

Twitter ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.