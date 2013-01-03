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Bilim / Teknoloji

Tweet’ler artık indirilebiliyor

Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, kullanıcılar 'ayarlar' sekmesi altında yer alan 'twitter arşiviniz' bölümünden tüm tweetlerini indirebilecekler

03 Ocak 2013 13:58

Twitter kullanıcıları artık profillerinde yer alan tweet’leri indirebilecek. Twitter'ın yaptığı açıklamaya göre, dileyen kişiler siteye üye oldukları tarihten itibaren paylaştıkları içerikleri zip dosyası olarak indirebilecekler.

Kullanıcılar profillerin “Ayarlar” sekmesi altında yer alan “Twitter Arşiviniz” butonu ile tüm tweet’lerinizi tek dosya halinde bilgisayarınıza yükleyebilecek, ilgili özelliği aktifleştirme işleminin ardından arşiv hazırlandıktan sonra indirme adresini içeren mail alacaklar.

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Facebook’un arşiv servisine benzeyen sitem şimdilik sadece sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan fonksiyonun yakın zamanda tüm üyelere sunulması bekleniyor. (log.com.tr)

 

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