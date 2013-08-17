Tweet'da bir rekor daha kırıldı, saniyede 143 bin tweet atıldı...

Twitter, bir saniye içinde atılan tweet rekorunun kırıldığını açıkladı. Geçmişteki rekoru dörde katlayan yeni rekorun sahibi bir Japon anime filmi.

Günde ortalama 500 milyon tweet’in atıldığı Twitter’da, 1 saniye içinde atılan tweet sayısında önemli bir sayıya ulaşıldı.

Saniyede ortalama 5 bin 700 tweet’in atıldığı Twitter’da, eski rekor 33 bin 388’di. Bu rekor, 2013’e girilen yılbaşı gecesinde Japonlar tarafından kırılmıştı.

Japon anime yapımı ‘Castle in the Sky’, ABD televizyonlarında yayınlandığı 3 Ağustos’ta kendi ülkesine ait rekoru kırdı.

ABD’de 2011’de yayınlandığında saniyede 25 bin 88 tweet’e ulaşan Castle in the Sky, 3 Ağustos’ta tam 143 bin 199 tweet atılmasını sağladı.

Hayao Miyazaki’nin imzasını taşıyan, Japon animesinin sunduğu sınırsını hayal gücünün en büyük yapıtlarından biri olan ‘Gökteki Kale’ yayınlandığı 1986 yılında Animage Anime Büyük Ödülü`nü kazanmıştı.