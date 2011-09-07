-TV'ye okuldan fazla zaman ayrılıyor ANKARA (A.A) - 07.09.2011 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, öğrencilerin okulda geçirdikleri zamandan daha fazlasını televizyonun karşısında geçirdiklerini söyledi. Dursun, televizyonun çocuklar üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu, obeziteye yol açtığını ve çocukları tüketime yönlendirdiğini kaydetti. Medyanın olumsuz etkileri nedeniyle ulusal ve uluslararası birçok kuruluşun hemfikir olduğunu dile getiren Dursun, çocukların ekran başında bulunduğu sürede onları olumsuz yönde etkileyecek yayınların yapılmaması gerektiğini, bu konuyla ilgili RTÜK Yasası'nda da müeyyide bulunduğunu söyledi. Bu konudaki düzenlemeyle uluslararası düzenlemelerin birbirine paralel olduğunu anlatan Dursun, Üst Kurul'un yayınları denetlediğini ve yapılan ihlallere karşı müeyyide uyguladığını ifade etti. Ancak sadece söz konusu müeyyideler kullanılarak çocukların zararlı yayınlardan korunmasının yeterli olmadığını vurgulayan Dursun, medya okuryazarlığı projesinin da bu konudaki en önemli tedbirlerden olduğunu vurguladı. Akıllı işaretler projesi, RTÜK tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları, çocuk web sitesi, ''İyi Uykular Çocuklar'' adlı projenin de aynı amaçları taşıdığını vurgulayan Dursun, ''İyi Uykular Çocuklar'' projesinin öğretmenlerden de büyük övgü aldığını ifade etti. Medyanın olumsuz etkilerinden çocukları uzak tutmak için öğretmenlere de büyük görevler düştüğünü dile getiren Davut Dursun, ''Medyanın olumsuz etkilerinden korunmanın en iyi yolu eğitimdir'' dedi. Çocukların okuldan çok televizyondan etkilediklerini dile getiren Davut Dursun, bir fütüristin ''Önceleri çocukları okullar yetiştirirdi. Sonra sokaklar yetiştirmeye başladı. Şimdi de televizyon yetiştiriyor'' dediğini, biraz aşırı bir genelleme olmakla birlikte gerçeklik payı taşıyan bir yorum olduğunu, bu yorumun televizyonun etkisini yansıttığını söyledi. Televizyonda şiddet içerikli yayınları da eleştiren Dursun, bu kadar şiddet sahnesini izleyen bir çocuğun nasıl etkileneceğini tahmin etmenin de zor olmadığını ifade etti. Günümüzde çocukların birçoğunun odasında televizyon ve hatta bilgisayarın bulunduğunu, internet kullanımının da bu nedenle yoğun olduğunu ifade eden Dursun, çocukların yüzde 80'den fazlasının da izleyeceği programı kendisinin seçtiğini kaydetti. Çocukların vakit ayırdıkları aktiviteler arasında televizyon izlemenin ikinci sırada bulunduğunu da aktaran Davut Dursun, medya okuryazarlığı dersinin yaygınlaştırılmasının bu nedenle önem taşıdığını belirtti.