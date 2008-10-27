TV'nizi ayarlamayı unutmayın!

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Bilim / Teknoloji

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27 Ekim'den itibaren uydu üzerinden yayın yapan bazı kanalların frekansları değişecek.

27 Ekim 2008 02:00

27 Ekim'den itibaren uydu üzerinden yayın yapan bazı kanalların frekansları değişecek. Yeni frekans listesini aşağıdaki linkten indirerek edinebilirsiniz.

Türksat A.Ş. yaptığı basın toplantısında televizyon ve radyo frekanslarının 27 Ekim 2008'de değişeceğini duyurdu. Bu değişiklikle beraber, yeni yayında döneminde, artık kanalların Türksat uyduları üzerinden HD yayın yapabilme imkânına da sahipler.

Frekansların değişeceği 27 Ekim saat 02:00 saatinde büyük şehirlerde bir sorun yaşanmayacağı; fakat bazı küçük ilçelerde yayınların geçici bir süre kesilebileceği duyuruldu.

Eğer uydu alıcınızda ''otomotik arama özelliği'' varsa kanalları bu özelliği kullanarak bulabilirsiniz. Aksi durumda aşağıda yayınladığımız Türksat'ın yeni frekans listesinden aradığınız kanalların ayarlarını bularak gerekli ayarları yapmanız gerekiyor.

Yeni frekans listelerini indirmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Televizyon Frekans Listesi - Radyo Frekans Listesi

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