TVNET'te 'Açık Medya' Yavuz Baydar'la başlıyor

Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar’ın sunuculuğunu yaptığı "Açık Medya" programı bugün TVNET’te yayın hayatına başlıyor. Baydar’ın Açık Medya’daki ilk konuğu Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici olacak.

Sunuculuğunu Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'ın üstlendiği Açık Medya programı haftanın en çok konuşulan kalemleri, gündemden düşmeyen haberleri, yükselen ünlüleri ve öne çıkan iddiaları konu edinecek. “Değişen bir ülkenin, değişen bir toplumun 'değişen' bir medyası olması gerekir, 'medya' değişmiyorsa, mutlaka değişmeyen başka bir şeyler daha vardır” diyen Baydar, medyanın tüm renklerini ekrana sığdıracak ve akıllardaki tüm soruları cesurca soracak.

Haftanın medya-haber özetlerini ekrana taşıyacak Açık Medya’nın ilk bölümü Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici ile bu akşam (2 Ekim 2012) saat 23:00’te başlayacak. Bildirici, Baydar'dan gelen eleştirileri, iddiaları ve gündemdeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.