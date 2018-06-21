TVNet, AA'nın 'deneme yayını'nı yayınladı: Erdoğan yüzde 53, İnce yüzde 26...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından 24 Haziran'a çekilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Anket şirketleri çalışmalarına hız kazandırırken TVNET'te seçimelre 4 gün kala yayınlanan ‘Akıl Odası’ adlı programa test yayını karıştı. Ekrana yansıyan görüntülerde görülen hayali seçim sonucuna göre Tayyip Erdoğan yüzde 53, Muharrem İnce yüzde 26, Meral Akşener yüzde 12, Selahattin Demirtaş yüzde 7 olarak göründü. Kanaldan AA'nın test yayını için deneme yapıldığı açıklaması geldi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre TVNET’te 19 Haziran Salı günü yayınlanan ‘Akıl Odası’ adlı programda ilginç bir durum yaşandı. Programın tekrarı ise gece 02:00 sıralarında yeniden ekrana geldi. Programın tekrarı sırasında, yayına AA’nın “Seçim 2018” tablosu ve çeşitli görüntüler getirildi. AA’nın Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, İnce’nin oy oranının yüzde 26, Akşener’in oy oranının yüzde 12, Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Ekrana açılan sandık oranı da ‘yüzde 100’ olarak yansıtıldı. Öte yandan yayında il il detaylı sonuçlar da verildi. Ardındajn ekrana yanlışlıkla getirilen AA’nın seçim tablosunun, ‘test yayını’ olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya adresi Twitter'dan gelen ilk tepkiler şöyle: