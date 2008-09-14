TV'lerde 'interaktif devrim' 2009'da

Duvardan duvara TV!

TV'lerde 'dijital' yayın dönemi

TÜRKSAT A.Ş Genel Müdürü Özkan Dalbay, interaktif televizyon yayınının 2009'da başlayacağını bildirdi. Dalbay, Kablo TV altyapısıyla ilgili davada Yargıtay'ın TÜRKSAT lehine karar verdiğini, bu kararın devam eden diğer davalarda emsal teşkil edeceğini söyledi.Yargıtay kararının ardından yatırımlara hız verdiklerini kaydeden Dalbay, 2008'i Kablo TV konusunda "altyapıyı yenileme ve yeni ürün çıkartma yılı" belirlediklerini dile getirdi.Altyapının maksimum kullanımının Türkiye'ye getireceği yararı gözardı etmek istemediklerini ifade eden Dalbay, hedefledikleri yenileme yatırımlarının üçte ikisini tamamladıklarını belirtti. Dalbay, aynı zamanda dijital yayıncılık ve interaktif hizmetlere geçiş için Kablo TV merkezlerindeki cihaz altyapılarını da yenilediklerini anlattı.Cihazların alımıyla ilgili ihalelerin tamamlandığını bildiren Dalbay, İstanbul, Ankara ve İzmir'e interaktif hizmet merkezlerinin kurulum sürecinin devam ettiğini bildirdi. Dalbay, interaktif hizmetlerin sunulacağı televizyon kanallarının 1 Ekimden itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayına gireceğini, interaktif yayıncılıkta televizyon kumandasıyla uzaktan alışveriş, eğitim ve oyun gibi imkanların sunulacağını söyledi.İnteraktif televizyonda alışveriş için televizyon kumandasına kredi kartı numarasının girilmesinin yeterli olacağını kaydeden Dalbay, eğitim ve alışveriş yayını için 4 başvuru yapıldığını söyledi.Abonelerin interaktif hizmetlerden "set top box" adı verilen kurulum kutusuyla yararlanabileceklerini anlatan Dalbay, bu kutunun ilk aşamada standart dijital yayına yönelik "SD" olarak dağıtılacağını, sonraki aşamada ise interaktif yayın özelliği eklenerek yılbaşında kullanıma sunulacağını kaydetti. Dalbay, 2009'da test yayını olmadan doğrudan interaktif yayına başlanacağını bildirdi.Dalbay, interaktif yayın izleyicilerinin, interaktif eğitim sırasında soru sorabileceklerini, televizyon ekranında katılacakları sınavların sonuçlarını anında görebileceklerini, video veya müzik indirebileceklerini kaydetti.Kablolu televizyonda "Yüksek Çözünürlük (HD)" yayın hizmetinin "Sayısal Paket-1"in içinde yer alacağını da belirten Dalbay, yıl sonunda 21 ilde Kablo TV yayınını dijital alan abonelerin yayını HD izleyebileceğini kaydetti.Dalbay, dijital yayında Kablo TV'deki kanalların yanı sıra "Dünyanın Televizyonu" adı altında 15 kanalın daha hizmete geçeceğini bildirdi. Bu yayında, aile ve bebek konusunda tematik yayın yapan kanallarının yanı sıra Kore, Japonya, Kazakistan, İtalya, İspanya gibi ülkelerin de yayınlarına yer verileceğini anlatan Dalbay, bu hizmet için vatandaşların "Standart Dijitalde (SD)" kurulum kutusu alması gerektiğini belirtti.Standart Dijital yayın abonelerinin 9,5 YTL ücretle hem dijital hem de analog yayınları aynı anda izleyebileceklerini aktaran Dalbay, "Dijital yayının kalitesi analog yayına göre çok iyi. Ancak televizyonunuzun da full HD özelliklere sahip olması lazım ki HD yayın alabilesiniz. Aksi halde mümkün değil. Ekim ayında 3 ilde başlayacak bu yayın, yıl sonunda kalan 18 ilde yapılabilecek" dedi.Özkan Dalbay, TÜRKSAT'ın internet hizmetleri konusunda da bilgi verdi. Kablo internet abone sayısında en yüksek rakamlara ulaşıldığını kaydeden Dalbay, Kablo TV'de 1 milyon 150 bin aboneleri bulunduğunu söyledi. Kablo TV abonelerinin çoğunun kabloyla internete daha ucuz ve daha kolay bağlanabileceklerinden haberdar olmadığını kaydeden Dalbay, "Biz o konuda yeterli tanıtımı yapamamışız. Gelecek ay o konuda kampanyamız başlayacak. Hedefimiz internet bağlantı hızlarını artırmak ve aynı zamanda ucuz İnternet hizmeti sunmak" diye konuştu.Kablo internette 53 bin aboneye ulaştıkların ifade eden Dalbay, bu rakamı gelecek aydan itibaren hızla artırmayı ve yıl sonunda 100 bin aboneye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. 1 MBPS internet hizmetini ayda 1 YTL'ye sunan bir kampanya başlattıklarını anımsatan Dalbay, Ekim sonunda farklı bir kampanya başlatılacağını belirtti.