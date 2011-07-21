TV'ler Muhteşem Yüzyıl savaşında



Geçen sezon televizyonda reytingleri alt üst ederek büyük bir başarıya imza atan “Muhteşem Yüzyıl” bu sezon da kanalları birbirine düşürecek. Dizinin yapımcısı Timur Savcı, Show TV ile 14 bölüm daha sözleşmesi olmasına karşın, yeni sezon için Doğuş grubunun yeni kanalı TVEN ile anlaştı. Muhteşem Yüzyıl’ın televizyon dünyasında yarattığı etkiyi, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu bugün köşe yazısına taşıdı. Eyüboğlu’nun yazısının tam metni şöyle:

Şu günlerde Doğuş Yayın Grubu’nun başındaki Cem Aydın’ın yerinde olmak istemem. Neden mi? Patronu Ferit Şahenk, ona demiş ki, “2008’de gündemimize aldığımız ama dövizdeki yükselme nedeniyle rafa kaldırdığımız TVEN projesini raftan indirip, sonbaharda yayına geçelim.”





Cem Aydın, tematik kanal tecrübesi olan biri. Şimdiye kadar NTV, CNBC-e, NTV Spor ve Kral TV gibi tematik yayın yapan kanalları yönetti. Popüler kanal yöneticiliği farklı bir iş... Hayatı boyunca iç denizlerde kaptanlık yapmış birinin okyanusa açıldığında başına neler gelirse, Cem Aydın’ın başına da o geldi. Ya da yıllarca bar işleten birinin Maksim ve Çakıl gibi bir gazino açayım derken kendini ‘assolist’ savaşının içinde bulması gibi bir şey bu...



Paranın gücü imzayı siler





‘A Gazinosu’yla anlaştığı açıklanan bir assolist veya solist, bir bakarsınız ‘B Gazinosu’nun sahnesinde... ‘A Gazinosu’nun sahibi, “Nasıl olur, bizimle sözleşmesi var” diye isyan eder ama boşuna... Çünkü sözleşmelerin değil, daha güçlü olanın sözünün geçtiği bir dünyadır bu. Doğuş Grubu, ‘eğlence kanalı’ açmaya karar verince kim yapacak bu işi? Grubun başındaki televizyoncu Cem Aydın.



İşe flaş transferlerle başlamak isteyen Aydın’ın ‘Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’yla yaptığı görüşme, ‘ön protokol’e imzaların atılmasıyla sona erdi. ‘Behzat Ç.’nin yapımcıları Tarkan Karlıdağ ve Serdar Akar’la da aynı şekilde sözleşme yapıldı. Aydın’a göre iş bitmişti. Tematik kanal tecrübelisi ama popüler kanal çaylağı Aydın, ilk dersini de bu aşamada aldı. Aydın, tarafların sözleşmelere imza atmasıyla işin bitmediğini, her imzanın aslında yeni bir savaşın başlangıcı olduğunu anladı.







Paylaşılamayan ‘Sülüman’!





Örneğin ‘Muhteşem Yüzyıl’ olayı... Taraflar, 39 bölüm için kimisine göre 49, kimisine göre 52, kimilerine göre de 60 milyon dolara anlaştı. Taraflar aralarında kimilerine göre bir, bazılarına göre de beş milyon dolar cezai müeyyidesi olan ön protokol yaptı. Show TV’yle reyting bazında sözleşmesi olan Timur Savcı, ‘Muhteşem Yüzyıl’ için kanaldan her hafta ortalama 800 bin lira civarında para alıyordu.



Show TV, bu parayı 1 milyon 200 bin liraya çıkarınca Savcı, TVEN’e bu kez şöyle bir öneri getirdi: “Show TV’ye 14 bölüm daha çekeyim, ondan sonra size geleyim.” Aldığım bilgiler TVEN’in bu teklife sıcak bakmadığı yönünde...



Şimdi şöyle bir seçenek var Timur Savcı’nın önünde. Ya TVEN’e tazminat ödemeyi göze alıp, Show TV’de kalacak ya da Show TV’yle mahkemelik olma pahasına TVEN’e geçecek. Çünkü Timur Savcı’nın Show TV’yle 14 bölümlük sözleşmesi var.



Bu arada TNT’nin de ‘Muhteşem Yüzyıl’ı transfer etmek için bir hayli çaba sarfettiğini belirteyim. TNT’nin yöneticisi Saner Ayar’ın Timur Savcı’ya, “TVEN ne veriyorsa, biz 10 milyon dolar daha fazlasını ödemeye hazırız” dediği TV dünyasında konuşulanlar arasında.



‘Behzat Ç.’nin adı değişecek





Gelelim ‘Behzat Ç.’ye... ‘Behzat Ç.’, RTÜK’ün kafayı taktığı dizilerden. RTÜK, dizideki argo ve küfür nedeniyle Star TV’ye üç kez uyarı cezası verdi. O nedenle kanal, diziyi saat 23.00’ten önce yayınlayamıyordu. Yapımcıları ‘Behzat Ç.’yi TVEN’e sattı ama dizinin isim hakları Star TV’de kaldı. Star TV, isim hakkı kendinde olan bir dizinin başka bir kanalda yayınlanmasına izin verir mi?

TVEN’in bu haliyle dizinin ismini değiştirmeden yayınlaması imkansız. Özetle demem o ki, Cem Aydın TVEN için iki diziyi transfer etmek istedi, ikisinin de yapımcısıyla protokol imzaladı ama ikisiyle de başına bela aldı. Şimdi anladınız mı şu günlerde niye Cem Aydın’ın yerinde olmak istemediğimi?



TVEN, NTV’nin yerini alacak





Televizyon dünyasında birçok insanın merak ettiği konulardan biri de şu: TVEN, hangi frekanstan yayın yapacak? Popüler kanallar kulvarında yarışacak bir kanalın, karada, uyduda ve digital platformlarda olması şart. Karasal yayın için boş frekans yok.



O yüzden Doğuş Grubu, NTV’nin karasal yayın ağını TVEN’e verecek. Artık mecburiyetten mi, konjonktürel etkilerden mi bilemem ama NTV’nin erişim ağına paralel olarak küçülmesi demek bu! “TVEN, NTV’nin yerini alınca NTV nereden yayın yapacak?” diye sorarsanız, onu da yanıtlayayım: NTV, NTV Spor’un yerine geçecek. Peki NTV Spor ne olacak?



NTV Spor, şimdilik sadece uyduda ve digital platformlarda yayın yapacak.





