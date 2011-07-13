TVen'den 'muhteşem' transferler

T24 - “Muhteşem Yüzyıl” dizisini transfer eden TVen’in gizlilik sözleşmesi nedeniyle adları şimdilik gizlenen başka kanalların birkaç ünlü dizisinin daha peşinde olduğu öğrenildi. TVen dijital, uydu ve karasal platformlarından yayın yapacak.



En popüler dizilerden “Muhteşem Yüzyıl” ile “Behzat Ç.”nin Doğuş Yayın Grubu’nun yeni ulusal kanalı TVen’e transferi, televizyon dünyasında büyük ses getirdi.



TVen ekim ayı itibariyle NTV Spor’un ulusal frekansından yayın yapmaya başlayacak.



TVen’in her iki diziye ne kadar para ödediği merak konusu oldu. Taraflar arasındaki bir süredir devam eden görüşmeler anlaşma şartları arasında yer alan 6 milyon dolarlık cezai şart nedeniyle gizli tutuluyordu. Ancak pazartesi günü son görüşmeler yapıldı ve imzalar atıldı. Show TV Eski Genel Müdürü Saner Ayar’ın yönetim katına yerleşmesinin ardından “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisini transfer ederek dikkatleri üzerine çeken TNT’nin “Muhteşem Yüzyıl”ın da peşinde olduğu biliniyordu.

Zirveyi garantiledi



TNT’nin 39 bölüm için 50 milyon doları gözden çıkardığı gündeme gelirken TVen elini çabuk tuttu ve sıkı pazarlık sonrası Timur Savcı’nın patronu olduğu Tims Prodüksiyon imzalı “Muhteşem Yüzyıl”ı transfer etmeyi başardı. TVen, başrolünü Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’nin paylaştığı diziye 39 bölüm için 45 milyon dolar verdi. Böylece Show TV’de 500 bin TL’ye malolduğu bilinen dizinin 1 bölümü için TVen 1.1 milyon dolar, yani 1.9 milyon TL ödemiş olacak.