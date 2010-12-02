TV'deki yarışmada Türklere hakaret

T24 - Belçika'da devlet televizyonundaki bilgi yarışmasına katılan Flaman Parlamentosu Başkanı, Voltaire'in 'Dünya yüzündeki en iğrenç halk' olarak hangi milleti tanımladığı sorusuna bildiğini itiraf ettiği doğru şık 'Yahudiler' yerine 'Türkler' şıkkını tercih etti.





Federe yapılı Belçika'da Flamanca yayın yapan devlet radyo ve televizyonu VRT'nin birinci kanalında "De Pappenheimers" adlı bilgi yarışmasına bağımsızlık yanlısı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisinin Başkan Yardımcısı ve Flaman Parlamentosu Başkanı Jan Peter Peumans katıldı.



Yarışmada ünlü Fransız düşünür Voltaire'in, "Dünya yüzündeki en iğrenç halk" olarak hangi milleti tanımladığı sorusunda bildiğini itiraf ettiği doğru şık "Yahudiler" yerine "Türkler" şıkkını tercih eden Peumans'la sunucu Tom Lenaerts ve diğer yarışmacı olan Yönetmen Jan Eelen arasında şu diyalog yaşandı:



Lenaerts: "Türkler cevabını verdiniz ama doğrusu Yahudiler idi. Bunu gerçekten biliyor muydunuz?"



Peumans: "Gerçekten biliyordum ama Yahudiler hakkında yeni birşey söyleyecek cesaretim yok. Çok hassas insanlar. Bir zamanlar onların sözde liberalizmi hakkında bir şeyler söyledim ama çok çektim. Bu nedenle.."



Eelen: "Fakat Türkler hakkında söylemek meğer sorun değilmiş"



Skandal yarışmaya tepki gösteren Türkiye'nin Brüksel Bürükelçisi Murat Ersavcı, Peumans'ı telefonla aradı ve açıklama sözü aldı.



Belçika'da cumhuriyetçi olduğu gerekçesiyle Kral'ın resepsiyonlarını boykot etmesiyle tanınan ve saldırgan uslubu nedeniyle Fransızca konuşan Valon toplumunun tepkisini çeken Peumans, eşiyle gezintiye çıktığı Valon sınırındaki Vise kasabasında, Yeni Flaman İttifakı üyesi bir politikacının Valon bölgesinde ne işi olduğunu sorgulayan bir gençten dayak yerken polis ekiplerince kurtarılmıştı.





(ntvmsnbc'nin haberi)





