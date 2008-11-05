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Yaşam

TV'deki açık sahneler hamileliği artırıyor

Cinsel içerikli diyalog ve sahneler içeren televizyon dizilerin, hamileliği artırıyor.

05 Kasım 2008 02:00

Cinsel içerikli diyalog ve sahneler içeren televizyon dizilerin, hamileliği artırıyor.

ABD’de yapılan bir araştırma, “Sex and the City”, “Friends” gibi cinsel içerikli diyalog ve sahneler içeren televizyon dizilerini izleyen ergenlerde, hamile kalma ya da kız arkadaşlarını hamile bırakma riskinin yaklaşık 2 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

ABD’li araştırma kurumu RAND uzmanlarının 3 yıl boyunca 12 ila 17 yaşındaki 718 ergen üzerinde yürüttüğü araştırmaya göre söz konusu diziler, cinsel anlamda gençlerin vaktinden erken faal hale gelmesine yol açıyor.

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