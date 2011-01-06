TV'de tanıştığı kadını, pavyonda satmaya kalktı

T24 - Televizyondaki bir evlilik programında tanıştığı kadını birlikte olduktan sonra pavyona satmaya kalkan kişi hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.



Habertürk gazetesinden Halil Özçoban'ın haberine göre, 36 yaşındaki F.Ş. bir televizyon kanalında yayınlanan evlilik programında tanışıp evlenmek üzere anlaştığı S.U.'yu Bursa'ya davet etti. S.U., Bursa'da evine yerleştiği ve birlikte olduğu F.Ş.'nin ertesi gün pavyonda çalışmasını istemesi üzerine polise gitti.





Şikâyetçi oldu



Şikâyet üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince gözaltına alınan F.Ş., adliyeye sevk edildi. Ancak adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.U.'yu evlilik vaadiyle kandırıp cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen F.Ş. hakkındaki soruşturmayı tamamlayan cumhuriyet savcısı, Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "hile yoluyla nitelikli cinsel saldırı" suçundan 3 ila 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı.



Bu şekilde birçok programa katıldığı, birçok kadınla birlikte olduğu öne sürülen F.Ş., hakkındaki dosyanın mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde önümüzdeki günlerde hâkim önüne çıkacak.





