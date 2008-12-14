'TV'de hayvanca şeyler oluyor'

"Saba Tümer ile Bu Gece" programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, hayatı yakalamak için televizyon kanallarını takip ettiğini söyledi.



Son zamanlarda pek belgesel izlemediğine değinen Erdoğan, "Belgesellerde tatsızlık zirvede. Şöyle belgesel olur mu, Katil Doğanlar... Allah Allah tiger ulan bu, yani onun içgüdüsü bu. Katil Doğanlar ne? O, insanların uydurduğu bir tabir. Katillik insan icadı bir şey. Şimdi hayvanları da kendilerine benzettiler. Baktım hayvanca şeyler oluyor, belgesellerle de bu ara aram yok. KKTC futbol ligini izliyorum hatta oradan tuttuğum bir takım bile var" diye konuştu.

