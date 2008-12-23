TV'de dayak yiyen biter

Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ni canlı yayında tokatladığı
sahneyi "Disko Kralı" programında gösteren Okan Bayülgen,
televizyonculara önemli bir mesaj gönderdi.
Bayülgen,
kamera karşısında tokat yiyen kişinin kariyerinin mahvolacağını
söyledi: "Televizyonda kesinlikle dayak yemeyeceksiniz. Çünkü sanılanın
aksine dayak atana bir şey olmaz, dayak yiyen kişinin karizması
çizilir. Mesela biri yayında bana bir şey yaparsa, rejisör, ben de
aynısını ya da daha fazlasını ona yapıncaya kadar bekleyip ondan sonra
yayından çıkmaya programlıdır."