TV'de dayak yiyen biter

Sevda Demirel'in Hande Ataizi'ni canlı yayında tokatladığı sahneyi "Disko Kralı" programında gösteren Okan Bayülgen, televizyonculara önemli bir mesaj gönderdi.



Bayülgen, kamera karşısında tokat yiyen kişinin kariyerinin mahvolacağını söyledi: "Televizyonda kesinlikle dayak yemeyeceksiniz. Çünkü sanılanın aksine dayak atana bir şey olmaz, dayak yiyen kişinin karizması çizilir. Mesela biri yayında bana bir şey yaparsa, rejisör, ben de aynısını ya da daha fazlasını ona yapıncaya kadar bekleyip ondan sonra yayından çıkmaya programlıdır."