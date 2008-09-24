TV'de büyük düello

Kılıçdaroğlu'nun güvendiği belge

Ankara’da dün basın açıklamalarıyla "müfteri dülellosu" yapan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat ile CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, kozlarını perşembe günü saat 14.30’da Meclis’te Uğur Dündar’ın hakemliğinde paylaşmak için birbirlerine meydan okudu.Ancak Meclis’te böyle bir prosedür bulunmadığı için karşılaşmanın nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Siyasetin iki keskin ismi arasında dün basın açıklamalarıyla şu düello yaşandı:İstifam hazırDengir Mir Mehmet Fırat, AKP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili "hayali ihracat" ve "uyuşturucu kaçakçılığı" iddialarını ortaya atan CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verirken, "Ulan müfteri" ifadesini kullandı. Fırat, Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te "kozları paylaşma" önerisi için, "Bu aptalca bir şey, bu korkaklık" yorumunu yaptı. Fırat şunları söyledi:‘İstediği TV kanalında tartışmaya hazırım’"İstediği TV kanalında tartışmaya hazırım. Hatta TRT’den rica eder, Arı Stüdyoları’nı da kiralar, basın mensuplarının da katılacağı canlı yayınlanacak bir programda tartışırız. Gelmezse müfteridir, başka bir kelime de kullanmıyorum, (nokta, nokta, nokta) diyorum, isteyen burayı doldurabilir. Kılıçdaroğlu’nun benimle ilgili şüphe uyandıracak bir belge bile ortaya koyması durumunda siyasi hayatımı noktalarım. Başbakan’ın beni görevden almasına gerek yok. Ulan müfteri bir kere beni dinlesene. Başbakan’ın bana bir şey söylemesine gerek yok, ben haysiyetli, şerefli bir insanım, sözümü yerine getiririm. İstifam hazır, orada altını imzalar veririm, hodri meydan."AKP’li Fırat’ın "Ulan müfteri" suçlamasına, Kemal Kılıçdaroğlu TBMM’de "karşı basın toplantısı" düzenleyerek yanıt verdi.‘Beyni küfre koşullanmış’Kılıçdaroğlu basın toplantısında "Sayın Baron konuşurken, beyni ve ağzı adeta küfür ve hakarete koşullanmış durumda. Küfür ve hakaret zavallılığın, çaresizliğin, paniğin göstergesidir. Bunu özellikle Sayın Fırat’a hatırlatmak isterim. Benim dün (önceki gün) Sayın Başbakan’a ve Sayın Fırat’a sorduğum soruların ikisine Sayın Fırat yaptığı basın toplantısında yanıt vermeye çalıştı. Ama üçüncü sorumu her nedense görmezlikten geldi. Üçüncü sorumu yeniliyor ve Sayın Fırat’a bir gün daha süre veriyorum. "Sayın Mir Dengir Fırat, sizin iftira attığınızı Sayın Başbakan’ın yani Sayın Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla kanıtlarsam, ne yapacaksınız? Televizyonlara çıkıp ’Ben müfteriyim’ diye açıklama yapacak mısınız? Ben kendisiyle tartışmaktan kaçınmadım. Yüreği yetiyorsa üçüncü soruma da yanıt verir. Çarşamba gününe kadar yanıt gelmezse, Sayın Fırat’ı perşembe günü saat 14.30’da burada Sayın Uğur Dündar’ın yöneteceği canlı yayında bekleyeceğim. Şayet Sayın Fırat, bu önerimize ’Evet’ diyorsa, Perşembe günü 14.30’da burada yani milletin meclisinde olur"Akşam saatlerinde Fırat’ın bu teklifi kabul ettiği ve görüşmenin Perşembe günü Meclis’te 14.30’da yapılacağı öğrenildi.Düello talepleriFırat ve Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın sunduğu dün akşamki Star Ana Haber’e telefonla katılarak, yarın karşı karşıya geleceklerini teyid ettiler. Fırat, tartışmanın sadece Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik iddialarıyla sınırlı kalmasını istedi. Kılıçdaroğlu da iki tarafa da programda eşit süre verilmesi talebinde bulundu.