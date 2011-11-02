TV'de bir saatte en fazla 12 dakika reklam

T24 - RTÜK reklam süreleriyle ilgili yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Radyo-TV'lerde reklam süresi bir saat içinde 12 dakikayı aşamayacak.



Radyo ve televizyonlarda her türlü reklam yayınlarının oranı, bir saat içinde yüzde 20'yi (12 dakika) aşamayacak.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yayın hizmeti usul ve esasları hakkında yönetmeliğe göre, bu orana, program desteklemesi ve yayıncının kendi programlarının tanıtımlarına ayrılan süre ile ürün yerleştirme reklamları dâhil olmayacak. Belirlenen bu süre en fazla 6 defa program bölünerek kullanılabilecek.



Radyo ve TV'lerde program tanıtımlarının oranı, bir saat içinde yüzde 5'i (3 dakika) aşamayacak. Bant reklamlar her bir girişte en fazla 10 saniye olarak verilebilecek.



Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları, planlanan yayın süreleri 30 dakikadan fazla olması hâlinde, ilk 30 dakikada reklam ve tele-alışverişle kesilemeyecek.

İlk 30 dakika sonrası bir kez kesilebilecek



İlk 30 dakikadan sonra her 30 dakikalık bölüm, en fazla bir defa ve istenilen zamanda kesilebilecek şekilde reklam ve tele-alışveriş yerleştirilebilecek.



Sponsorlu programların program tanıtımlarında programı destekleyene atıfta bulunulamayacak. Destekleyen firma ismi program adının bir parçası olarak kullanılamayacak.



Reçeteye tâbi olmayan ilaçlar ve tedavilerin reklamları dürüstlük ilkesi çerçevesinde, gerçeği yansıtan ve doğrulanması mümkün unsurlardan oluşacak şekilde hazırlanacak.



Kamuoyu için büyük önem taşıyan olayların münhasır yayın haklarına sahip televizyon yayıncıları, diğer yayıncılara âdil, makul ve eşitlikçi bir temelde bedeli karşılığında kısa gösterim hakkı sağlamak zorunda olacak.



Münhasır yayın haklarına konu olaylara erişim hakkının sağlanması, münhasır yayın hakkına sahip televizyon yayıncıları tarafından hiçbir şarta bağlanamayacak.



Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6 ay içinde toplum için büyük önem arz eden ulusal ve uluslararası olayları; ülke geneline şifresiz ve ücretsiz yayın yapan televizyon kanallarından canlı veya banttan yayınlanmasını temin etmek amacıyla önemli olaylar listesi hazırlayacak.



