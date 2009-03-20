'TV usulü' evliliğe Diyanet'ten veto

Diyanet'ten televizyonda izlenme rekorları kıran evlilik programları ve internetteki çöpçatan sitelerine tepki var. Kuruma göre, evlilik şov aracı olarak kullanılamaz. Görücü usulü format değiştirdi, bu yeni 'medya' versiyonu, evlilik ve aile kavramlarını tahribata uğratıyor.



Diyanet İşleri Başkanlığı, milyonları ekran başına çeken evlilik programları ve sanal alemdeki çöpçatan sitelerinde tanışılarak yapılan evliliklere karşı çıktı. Diyanet'in aylık dergisinin mart sayısında yayınlanan bir makalede, evlilik kurumunun 'şov aracı' olarak kullanılmasına tepki gösterildi.



Kişilik haritasına aykırı



Akşam gazetesinin haberine göre, Aile Araştırma Uzmanı Fatma Özdoğan tarafından kaleme alınan 'Evlilikte Eş Seçiminin Önemi ve Medya' başlıklı yazıda, ekranlardaki evlilik programları eleştirilerek, 'Evlenecek kişilerin her birinin bir mizaç ve kişilik haritası vardır. Bu haritaların tahribatı ve evlilik kurumunun bir şov aracı olarak kullanılması, toplumun sermayesini derinden etkiler' denildi.



Aileye özen gösterilmeli



Televizyonlardaki programlarda, bireysel tercih ve kabuller korunurken, aile kurumunun sarsılmamasına da özen gösterilmesi gerektiği ifade edilen yazıda, iletişim özgürlüğünün sadece göndericiler değil, alıcılar açısından da önemli olduğu vurgulandı.



Medyanın eş seçimi



Makalede bu programların görücü usulü eş seçimi yaklaşımının yeni bir formatı olduğu belirtilerek, 'Görücü usulüyle eş seçimi yaklaşımının yeni bir formatı medyada yer almaktadır. Kamu hizmeti gören, sosyal sorumluluk anlayışı taşıyan medya eş seçiminde etkin rol üstlenmiş görünmektedir' denildi. Makalede, Türkiye'de beşik kertmesinden, kız kaçırmaya kadar 30 değişik eş seçme şekli olduğu belirtilirken, son dönemde internet sitelerindeki çöpçatanlık siteleri aracılığı ile tanıştırıp evlenme şekli de eleştirildi.



Sanal evlilik uyarısı



Dergide yer alan 'sanal evlilik' uyarıları özetle şöyle: '... Evlilik programlarında evlatlar, annelerini, babalarını eş bulmaları için bu stüdyolara göndermektedir. Belediyelerin evlendirme memurluğu görev ve sorumluluklarını üstlenmiş bir görüntü sergileyen bu programlar, evlilik ve aile gibi çok faktörlü ve etkileşimli bir sistemin dinamiğini derinden etkileyecek bir rolü üstlenerek, ciddi yanlışlara sebep olabilir. Evlenecek kişilerin her birinin bir mizaç ve kişilik haritası vardır. Bu haritaların tahribatı ve evlilik kurumunun bir şov aracı olarak kullanılması toplumsal sermayemizi derinden etkileyici bir nitelik taşımaktadır. Uzman kurumlardan olan medyanın da danışmanlık ve yönlendirme görevini bilinçli olarak yerine getirmesi beklenmektedir...'



Ekranda seçmece



Türkiye'de şu anda üç ulusal kanalda evlilik programı yapılıyor. Star TV'de 'Esra Erol'la Dest-i İzdivaç' ve 'Yabancı Gelin', Fox TV'de Uğur Arslan ve Songül Karlı'nın sunduğu 'Su Gibi', Flash'ta ise Semra Türk'ün sunduğu 'Dest-i İzdivaç' eş arayanları buluşturuyor. İnternetteki çöpçatan sitelerinin sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor.

