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Bilim / Teknoloji

TV teknolojisinde devrim

Japonlar, kumanda teknolojisini rafa kadıracak yeni bir tv teknolojisi üretti.

06 Eylül 2008 03:00

Teknoloji devi Toshiba, uzaktan el hareketleri ile kontrol edilen bir televizyon geliştirdi. Kumandayı tarihe gömecek olan televizyonun üzerinde bir webcam bulunuyor. Bu webcam odaya girildiğinde, kızılötesi ışınlar aracılığıyla bir “el” arıyor. Eli bulduğu zaman da çalışmaya başlıyor. Avuç içi gösterildiğinde, televizyon DVD oynatıcıyı donduruyor. El açık vaziyette öne doğru uzatıldığında televizyon kanal değiştiriyor. İşaret parmağı aşağı yukarı hareket ettirildiğinde ise televizyonun sesi kısılıp açılıyor. Henüz geliştirme aşamasındaki yeni nesil televizyon, birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak.

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