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Yaşam

TV sipariş etti, koliden tüfek çıktı!

İnternetten şipariş ettiği televizyon yerine kapısına kocaman bir tüfek bırakılan Horvitz: Belki bunlar televizyonun parçalarıdır diye düşündüm

09 Ağustos 2012 18:10

ABD Washington’da yaşayan 38 yaşındaki Seth Horvitz, 324 dolara internet üzerinden sipariş verdiği 39 inçlik televizyonu beklerken kutunun içinden tüfek çıktı.
 
“İlk önce, ‘Belki bunlar parçalarıdır, televizyon başka bir kolide gelecektir’ diye düşündüm” diyen Horvitz, kutuyu mutfağa götürüp koliyi açtığında karşısına çıkan metal parçaları da televizyon sehpası zannettiğini belirtti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, koliden çıkardığı metal parçaların bir ordu tipi SIG SAUER SIG716 tipi yarıotomatik tüfek olduğunu fark eden Horvitz, paketten boş mühimmat kutusu ve bir kullanım kılavuzu da çıktığını belirtti.
 
Horvitz, yaşadıklarını “Bunun bir hata olduğunu biliyordum ama bu tür bir karışıklığın nasıl olacağını anlayamadım. Özellikle de son silahlı saldırılardan sonra. Dahası bir insanın kapısının önünde bir silah bulmasının ne kadar kolay olduğunu da görmüş oldum. Hem de basit bir silah da değil, gelişmiş bir saldırı silahı” diye anlattı.
 
Paketten ayrıca bir de fatura çıktı. Faturaya göre SIG716 internet üzerinden silah satışı yapan bir siteden 1589 dolara satın alındı. Faturada alıcı bir silah dükkanı olarak görünüyordu. Ancak kolinin üzerinde Horvitz’in adı ve adresi yer alıyordu.
 
Horvitz’in siparişi verdiği internet sitesinden de paketi teslim eden kargo şirketinden de konuyla ilgili yorum gelmedi. Öte yandan Horvitz’in sipariş verdiği televizyonun akıbeti de henüz belirlenmiş değil.

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