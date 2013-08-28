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Bilim / Teknoloji

TV ratingleri artık Twitter'la ölçülecek

Sosyal medyada en çok konuşulan dizi ve programların temel alındığı Sosyal Rating analizleriyle, Türkiye’deki rating ölçümlemelerinde yeni bir dönem başlıyor

28 Ağustos 2013 20:03

Son yıllarda Twitter kullanımının Türkiye’de hızla yaygınlaşması, pek çok sektörün iş modeline yansıdı. Ekran başındaki izleyicilerin aynı anda bilgisayar, tablet ve akıllı telefonları ile ürettikleri sosyal medya içeriği ise televizyon dünyasını etkisine aldı. Başta ABD ve Avrupa’da yayın yapan TV kanalları, yapım şirketleri ve medya ajanslarının başvurduğu “Sosyal Rating” analizleri artık Türkiye’de yayında olan program ve diziler için de yapılıyor.
Ankara merkezli teknoloji şirketi Kimola, Sosyal Rating analizleri sağlayan Social TV Analytics servisini Türkiye’de kullanıma soktu . Social TV Analytics servisi, Türkiye yayınlanan 182 adet TV yapımının sosyal rating değerini ölçümleyerek, TV kanalları, yapım şirketleri, medya satın alma ajansları ve markalara yönelik analiz araçlarını kullanıma sunuyor.
Geçtiğimiz yayın döneminde “Behzat Ç.” ve “Leyla ile Mecnun” dizilerinin sosyal medyadaki popülerliği ve geleneksel rating sonuçları arasındaki uçurum sektörde büyük bir yankı bulmuş ve tartışmalara sebep olmuştu. Social TV Analytics bu belirsizliği veri analizleri aracılığıyla kıyaslanabilir hale getirip medya ve reklam sektörünün kullanımına açmıştı.
Microsoft İnovasyon Merkezi’nde faaliyet gösteren Kimola , büyük veri alanında bulut servisler üreten bir teknoloji şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Sağladığı servislerdeki yenilikçi yaklaşımıyla şimdiye kadar Dallas, Chicago, San Francisco, Dubai ve Sofya’da düzenlenen pek çok uluslararası etkinliğin katılımcılarından olarak adından söz ettirdi.

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