TV mesajıyla tanıştığı küçük kıza tecavüz etti

YDUDAN yayın yapan bir TV kanalına mesaj atarak tanıştığı 14 yaşındaki kızı kandırıp tecavüz ettiği iddia edilen A.Ş., polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.



UTV kanalına ‘görüşebileceğim ciddi bayanlar arıyorum’ diye mesaj bırakan 24 yaşındaki A.Ş.'nin mesajına Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde oturan 14 yaşındaki H.C.’den karşılık geldi. Yaklaşık bir hafta boyunca kızla telefonla görüşen A.Ş., Akyazı’ya H.C. ile görüşmeye gitti. Burada bir süre gezen ikili, daha sonra A.Ş.’nin İzmit kent merkezinde bulunan dayısının evine gitti.



İddiaya göre burada gece boyunca genç kıza tecavüz eden A.Ş., sabah erken saatlerde trene bindirdiği H.C.’den Akyazı’daki evine dönmesini istedi. H.C.’nin trende ağlaması üzerine polisi arayan vatandaşlar kızı polise teslim etti. Genç kızın ifadesi üzerine polis ekipleri A.Ş.'yi kısa sürede yakaladı.



Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan A.Ş., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





