-TV DİZİLERİNE AĞIR CEZALAR YOLDA ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - TV dizileri ile ilgili özellikle son dönemlerde yapılan şikayetler RTÜK'ü harekete geçirdi. Üst Kurul toplantısında, dizilere daha ağır ve ileri kademe cezalar uygulanmasını öngören yönetmelik değişikliği yapılması benimsendi. RTÜK Başkanı Dursun, televizyon kanallarında her gün çok sayıda dizi film yayınlandığını, bu dizilerin yoğun bir şekilde izlendiğini söyledi. Televizyonda yayınlanan dizi filmlerin yayıncılık sektörüne ekonomik katkı yaptığını dile getiren Dursun, ''Bu diziler hem ihraç edilerek ülke ekonomisine destek oluyor hem de istihdam sağlıyor'' diye konuştu. Büyük bir izleyici kesimi tarafından izlenen dizi filmlerin aynı zamanda yoğun şikayetlere ve tartışmalara yol açmasının düşündürücü olduğunu da belirten Dursun, ''Geçen yıl izleyicilerin en fazla şikayet ettiği program türü yüzde 23 oranıyla diziler olmasına rağmen, izleyici şikayetlerinin, toplumsal duyarlılıkların, kanuni düzenlemelerin ve müeyyidelerin dikkate alınmaması endişe vericidir'' dedi. -''ÇALIŞMALARA BAŞLADIK''- Yeni sezonda yayına giren dizilerin daha ilk bölümlerinde yer alan sahneler yüzünden büyük tartışmalar yaşandığını ifade eden RTÜK Başkanı Dursun, Üst Kurula binlerce şikayetin ulaştığını söyledi. Bu durumun RTÜK'ü yeni tedbirler almaya yönelttiğini anlatan Davut Dursun, Radyo ve Televizyon Yayınlarının Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılması için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Dursun, bu yönetmelik değişikliğinden sonra yayın ilkelerinin ihlal edildiği televizyon dizilerine idari para cezası gibi daha ağır ve ileri kademe cezalar uygulanmasının söz konusu olacağını ifade etti. Dursun, mevcut durumda, RTÜK'ün bir kanaldaki her dizi için ayrı ayrı ceza verdiğini hatırlatarak, söz konusu yönetmelik değişikliğinden sonra kanalda yayınlanan bütün dizilerin tek bir olarak program kabul edileceğini ve hepsi için tek sicil tutulacağını söyledi. Dursun, ''Böylece bir sezon boyunca açılan davalarla, RTÜK'ten en fazla, uyarı veya program durdurma cezası alan ve bildiğini okumaya devam eden dizi filmlere, yönetmelik değişikliğinden sonra idari para cezası gibi daha etkili ileri kademe cezalar uygulanabilecek'' dedi.