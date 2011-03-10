Tüzüntaç'ın 'kızdığı' sahneler çıkarılmadı

T24

Eleştirmenler bize ayıp etti

Gerçekten sevişmedik



Altın Bamya’yı almaya giderim

Filmden sevişme sahnelerinin çıkarılmasını isteyen Berrak Tüzünataç, isteğinin yerine getirilmediğini görünce mekândan sinirli ayrıldı.Reklamcı Leyla Yılmaz’ın ilk uzun metrajlı filmi “Bir Avuç Deniz”in galası, önceki akşam Maçka G-Mall Sineması’nda yapıldı. Berrak Tüzünataç ile Engin Altan Düzyatan’ın başrol oynadığı, sevişme sahneleri nedeniyle daha vizyona girmeden gündeme gelen filmin galasına ekipten yalnızca Can Gürzap katılmadı. Gürzap’ın gelmemesi, eleştirilere neden oldu. Gece, Elif Dağdeviren, Murat Dalkılıç, Ekin Türkmen, Paşhan Yılmazel, Harika Uygur, Tolga Güleç, Pelin Akil ve Neşe Sayles gibi ünlü isimleri de bir araya getirdi.Berrak Tüzünataç ve Zeynep Özder’le cesur sevişme sahnelerinde rol alan Engin Altan Düzyatan’a galada sevgilisi Özge Özpirinçci eşlik etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlamadan önce Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Düzyatan, sinema yazarlarının filme yönelik eleştirilerini şöyle değerlendirdi: “Filmimiz herkes tarafından beğenilecek diye bir kaide yok. Beğenmeyenlerin ve eleştirenlerin olması çok normal. Sanat göreceli bir kavramdır.” Yönetmen Leyla Yılmaz ise sinema yazarlarının ‘ayıp ettiklerini’ savundu: “Popüler filmleri eleştiremiyorlar bile. Bize yaptıkları çok ayıp. Klişe bir film olduğunu söylemişler, biz zaten klişeleri vermeye, olayları öyle aktarmaya çalıştık.”Eleştirilerin ardından Leyla Yılmaz’dan sevişme ve çıplak sahnelerinin filmden çıkarılmasını isteyen Berrak Tüzünataç, bu sahnelerle ilgili sorulara ateş püskürdü. “Bu konu sıktı artık. Nasıl ki filmlerde ölen insanlar gerçekten ölmüyorsa, sevişenler de gerçekten sevişmiyorlar” diyerek gazetecilere tepki gösteren genç oyuncu, gösterim sırasında yönetmenin isteğini yerine getirmediğini fark edince de sinirlendi ve gergin bir şekilde mekândan ayrıldı.“Ejder Kapanı”ndaki Ezo rolüyle, sinemadaki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekmek amacıyla dağıtılan Altın Bamya Ödülleri’ne aday gösterilen Berrak Tüzünataç, “Kazanırsam gidip alırım ödülümü” dedi.