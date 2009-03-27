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Tüzünataç, kalbini İşler'e kaptırdı

“Elveda Rumeli”nin Vahide’si Berrak Tüzünataç, kalbini oyuncu Nejat İşler'e kaptırdı

27 Mart 2009 02:00

Sinema-televizyon dünyasında bir sürpriz aşk daha doğdu. Ortak arkadaşları sayesinde tanışıp yakınlaşan Berrak Tüzünataç ile Nejat ışler, önceki akşam Taksim’deki bir barda samimi şekilde eğlenirken görüldü.

“Elveda Rumeli”nin Vahide’si Berrak Tüzünataç, dizi heyecanına bir de yeni aşk heyecanı ekledi. Uzun zamandır özel hayatıyla gündeme gelmeyen Tüzünataç, kalbini Nejat İşler’e kaptırdı. Bir süre önce “Elveda Rumeli” kadrosuna katılacağı açıklanan, ancak film çalışmalarından dolayı bu kararından vazgeçmek zorunda kalan İşler ile Tüzünataç’ın yolu, dizinin çekildiği Makedonya’da değil, Cihangir’de kesişti.

Dudak dudağa

Her ikisi de Cihangir tutkunu olan, semtteki mekanlarda sık sık karşılaşan ikili, iddialara göre ortak bir arkadaşları sayesinde bir araya geldi. Ve arkadaşlıkları çok geçmeden aşka dönüştü. Geçtiğimiz günlerde White Mill’de baş başa bira içip eğlenirken görülen çift, önceki akşam ise Taksim’deki Mask Bar’daydı. Dakikalar geçtikçe daha da yakınlaşan çift, bir ara dudak dudağa da görüldü.

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