Tuzun fazlası da, azı da zarar...

Türkiye’nin de aralarında olduğu 18 ülkede yapılan PURE araştırması “sağlıklı tuz” tüketiminin sınırlarını çizdi. Araştırma tuzun fazlası kadar, az tüketiminin de bazı riskleri beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

102 bin kişi üzerinde yapılan PURE araştırmasıyla tuz ile hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarından ölüm ilişkisi ayrı değerlendirildi. Buna göre, günde 3 grama kadar tuz almak tansiyonu etkilemiyor. 5 gram ve üstü ise ciddi şekilde yükseltiyor. Kalp ve damar hasalıklarında ise en düşük risk günlük 3-6 gram tuz tüketiminde. Ancak araştırmanın sürpriz bir bulgusu da var. Az tuz tüketimi (günde 3 gramdan az) kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini başlatıyor.

Mesude Erşan’ın Hürriyet’teki haberine göre, son bulguları saygın tıp dergilerinden The New England Journal Of Medicine’de yayınlanan PURE araştırmasının Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Aytekin Oğuz, araştırmanın yayınlanan son iki raporunun tuz tüketimi hakkındaki geleneksel görüşü sarstığını söyledi.

1-2 çay kaşığı makul

Araştırmanın tuzun çok tüketiminin zarar, ortasının karar, çok az tüketilmesinin de zarar olduğunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz, şunları söyledi:

“Araştırmanın ana mesajı, günde 1-2 çay kaşığı tuz kullanmak sağlık için ek risk getirmiyor. Hipertansiyonla tuz ilişkisine bakıldığında günlük 3 grama kadar tuz almak tansiyonu etkilemiyor. 3-5 gram almak tansiyonu hafif yükseltiyor. Toplamda alınan tuz miktarı günde 5 gram ve üzerine çıktığında ise tansiyonu ciddi oranda yükseltiyor.”

Yine son bulgulara göre, tuz ile kalp ve damar hastalıklarından ölüm ilişkisine bakıldığında en düşük risk günde 3-6 gram tüketenlerde görülüyor. Peki, bu araştırma “Bol bol tuz yiyin” anlamına geliyor mu? Kesinlikle hayır. Prof. Dr. Oğuz, “Ama yine de hiç tuz tüketmemek, tuzu zehir gibi görmek de yanlış” dedi.

Aşırı tuzcuyuz

Türkiye’de tuz tüketiminin dünya ortalamasının çok üzerinde. Bir araştırma günde ortalama 18 gram tuz tüketildiğini söylerken, bir başkası günde 13,5 gram tüketildiğini ortaya koymuştu. Dolasıyla tuz tüketimi konusunda gevşememiz için çok erken. Toplumların dörtte üçü günde 3-6 gram arasında tuz tüketiyor. Halen sağlık otoritelerinin önerdiği 2 gramın altında tuz tüketmek pratikte az uygulanıyor. Zaten gerçekleşmesi zor olan aşırı tuz kısıtlı beslenme için insanlar zorlanıyordu.

18 ülkeden 102 bin kişi 4 yıl izlendi

PURE, Population Health Research Institute, McMaster Üniversitesi ve Hamilton Sağlık Bilimleri’ndeki araştırmacılar tarafından 18 ülkede yürütülen bir araştırma. Araştırmayla 102 bin kişi, 4 yıl boyunca takip edildi. Çalışma sodyum ve potasyum tüketimini ve bunların yüksek tansiyon, ölüm, kalp hastalıkları ve inmeyle ilişkisi de incelendi. Özellikle yüksek tansiyonu olan veya 55 yaşından büyük veya her iki özelliğe sahip kişilerde risk artışı dramatik bulundu.