-Tüzük kurultayını bir demokrasi şölenine çevireceğiz ANKARA (A.A) - 28.01.2012 - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük kurultayını bir demokrasi şölenine çevireceklerini belirterek, ''Eski alışkanlıklarımızı, kişisel çekişmeleri alıp çöp sepetine atacağız'' dedi. Sosyal Demokrasi Derneği'nce Ankara Palas'ta düzenlenen ''Dayanışma Gecesi''ne, Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, bazı CHP'li milletvekilleri ve davetliler katıldı. Gecede bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Türkiye'nin her sorununa çözümünün olduğunu belirterek, ''İktidar olmanın yolu kişisel egoları yenmekten geçer. Koltuğu, hırsı bir tarafa bırakıp daha farklı bir pencereden dünyaya bakmamız, kişisel çekişmeleri bir tarafa bırakmamız lazım'' diye konuştu. ''Bölünüyoruz, neden bölünüyoruz? Ayrışıyoruz, neden ayrışıyoruz?'' diye soran Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''İnsan bizim odağımız diyoruz. İnsana saygı duyacağız. Görevimiz, insanın kimliği, inancı ne olursa olsun onun sorunlarını çözmek. Peki niye bölünüyoruz o zaman böyle bir hedefimiz varsa? Farklı bir anlayışı sosyal demokratların önüne koymak durumundayız. Benim görevim bu. Tüzük kurultayı yapacağız. Hiç kimse çıkıp söylemedi, 'Biz niye tüzük kurultayı yapıyoruz?' Kişilerin o hakkı varsa, imzalarını atmışlardır. Tüzük kurultayını toplayacağız, söz verdim. Buradan da söz veriyorum, o tüzük kurultayını bir demokrasi şölenine çevireceğiz. Kimseye kızmayacağız, kızmaya hakkımız yok.'' Eski alışkanları bir tarafa atacaklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ''Eski alışkanlıklarımızı, kişisel çekişmeleri alıp çöp sepetine atacağız. Birbirimize saygı temelinde gideceğiz. Sandık koyacağız, sandıktan kim galip gelirse, galip gelmeyen arkadaşımız koşacak önce onun elini kaldıracak ve 'sizinle beraberim' diyecek. Bu anlayışı egemen kılarsak, iktidar kapıları elbette bize açılır'' şeklinde konuştu. ''Gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir ülkede sosyal demokratlar iktidara gelemiyorsa, dönüp kendimize bakmamız lazım'' diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Halkın kesinlikle hiçbir kusuru yok. Verdiğimiz mesajlar halktan yana olursa, onların değer yargılarına saygı içinde olursa, onları kucaklarsak niye iktidar olmayacağız? Ama ufak, kişisel hesaplarla yola çıkıp, 'biz, kimin, nerede, nasıl ayağını kaydırırız' diye bakarsak bunlar olmaz. Güven dediğimiz ilişkiyi büyük ölçüde zedelemiş oluruz. Seçimler olacak. Rekabet ortamı içinde olacak. Keşke mümkün olsa üç, dört genel başkan adayımız olsa. Neden olmasın? İl başkanı adaylarımız, ilçe başkanı adaylarımız olsa, demokratik yollarla yarışabilsek. Niçin bunu yapmıyoruz? Yeni bir anlayışı egemen kılacağız. Ben bu anlayışı egemen kılmak için adımımı attım. Ciddi, tutarlı bir adım olduğuna inanıyorum. Geniş kitlelerden destek bulacak bir adım olduğuna inanıyorum. Eğer bu adımı ortak atabilirsek, ne güzel bize.'' Konuşmasını bir fıkra anlatarak tamamlayan Kılıçdaroğlu, salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Gecede gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Tüzük kurultayıyla ilgili muhalefetten ses çıkıyor. Genel başkanlığı talep edenler var, ne diyorsunuz?'' sorusuna, ''Herkes özgürce dilediğini söyleyebilir'' cevabını verdi. Kılıçdaroğlu, ''Siz bu talebe olumlu bakar mısınız?'' şeklinde soruya ise ''Neden bakmayayım'' karşılığını verdi. -DSP Genel Başkanı Türker- DSP Genel Başkanı Masum Türker de Türkiye'de 89 bin 640 derneğin bulunduğunu, bunların yaklaşık yarısının son 9 yıl içinde kurulduğunu kaydederek, bu derneklerin çizgisinin sosyal demokrasiye uzak olduğunu ileri sürdü. Hrant Dink davasını eleştiren Türker, ''Davayı, Fransa'da senato görüşme yapmadan 4-5 gün evvel yarım yamalak tamamlamak zorunda değillerdi. Bu kadar çok davanın ertelendiği bir yerde bu da ertelenebilirdi. Ama birileri bu şekilde, yarım yamalak bitsin, 40-50 bin kişi yürüsün, oy vereceklerin kafasında bir şeyler yaratsın istedi. Ve bakın aradaki oy farkı 21 oydur'' dedi. Kılıçdaroğlu'na fezleke yazıldığı gün ''Bu bize de göz dağıdır, yanınızdayız'' dediğini hatırlatan Türker, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yapılanların da Türkiye'ye gözdağı verme operasyonu olduğunu iddia etti. Dayanışma ve birliktelikle çok daha iyi işlerin yapılabileceğini ifade eden Masum Türker, ''Sosyal demokratlara bu ülkede tek başına hiçbir zaman iktidar yetkisi verilmedi. O yetkiyi engelleyenlerin oyununu bozmak istiyorsak, aramızda liderlik kavramının gelişmesine izin vermeliyiz'' diye konuştu. Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Erol Tuncer de derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, dernek olarak her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını söyledi. Gecede, CHP Muğla Milletvekili Tolga Çandar da türküler seslendirdi.