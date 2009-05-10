Tuzu en çok biz seviyoruz!

Türkiye en çok tuz tüketilen ülke. Günde 18 gram tuz tüketiliyor. Sağlıklısı ise 6 gram. Bu da bir çay kaşığına denk geliyor.



Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çetin Turgan, fazla tuz tüketildiğine dikkati çekerek, “Türkiye en çok tuz tüketilen ülke. Günde 18 gram tuz tüketiliyor. Sağlıklısı 6 gramdır. Bu da bir çay kaşığına denk geliyor" dedi.



Prof. Dr. Çetin Turgan, “Türkiye’nin tansiyonunu ölçüyoruz" kampanyasının tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tuz tüketiminin normal sınırların çok üstünde olduğunu bildirdi.



Prof. Dr. Turgan, Türkiye’nin en çok tuz tüketilen ülke olduğunu belirterek, “Kişi başına tuz tüketimi Türkiye’de 18 gram, ABD’de 9 ile 12 gram arası, Çin’de 14 gram, İngiltere’de ise 9 gram civarı dedi. Normal sınırın ise 6 gram olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turgan, “Günde 18 gram tuz tüketiliyor. Sağlıklısı 6 gramdır. Bu da bir çay kaşığına denk geliyor diye konuştu.



Ekmekten bile 7.2 gram tuz alıyoruz



Tarım Bakanlığı’nın tebliğine göre ekmekte olması gereken tuz miktarının 1.7 gram olduğunu kaydeden Prof. Dr. Turgan, “Ancak ekmekteki tuz miktarı 1.82 gramdır. Türk insanı ortalama 400 gram ekmek tüketiyor. Sadece ekmekten 7.2 gram tuz alıyor. Bu bile normal değerin üstünde dedi. Türk toplumunun yemek kültürüne de değinen Prof. Dr. Turgan, “Ayrıca geleneksel yemeklerimizde de tuz yoğun olarak kullanılıyor. Artık evde yapılan salçadan vazgeçmek gerekiyor dedi. Her şeyden önce Türk toplumunda hipertansiyon bilincinin geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Turgan, “Dünya genelinde her 4 kişiden birinde hipertansiyon var. Halkta hipertansiyon bilincinin arttırılması gerekiyor. Spor yapmak, sigara içmemek, aşırı alkolden kaçınmak ve kiloya dikkat etmek gerekiyor. Günde 3 gram tuzun önlenmesi ölümleri yüzde 3 önlüyor dedi.

