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Politika

Tüzmen’in yerine Çelik getirildi

Başbakan Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen’i görevden alarak yerine Adana Milletvekili Ömer Çelik’i getirdi.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Tüzmen’i görevden alarak yerine Adana Milletvekili Ömer Çelik’i getirdi.

Tüzmen, dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapıyordu. Milliyetçi kimliğiyle bilinen Tüzmen’in görevden alınma gerekçesi açıklanmadı.

Tüzmen, önceki gün bir grup gazeteciye TBMM’de yaptığı ancak dün itibariyle basına yansımayan açıklamalarında Erdoğan’ın olumlu biçimde yansıttığı son Nevruz kutlamalarına ilişkin bazı dikkat çekici ifadeler kullanmış ve demokratik açılım konusunda AKP'nin bazı hataları olduğunu söylemişti.

Kürt kökenli milletvekillerinin, açılımı bölgelerinde anlatmasını isteyen Tüzmen, “Biz nasıl anlatıyorsak onlar da anlatmalı” dedi. Romanlarla Kürtleri karşılaştıran Tüzmen, “Hakir ve görmezden gelinen Romanlar bile bayrağa sarılırken, Diyarbakır’daki durum benim zoruma gidiyor, bana koyuyor arkadaş” diye konuştu.


Açılım eleştirisi

Diyarbakırspor formasından Türk bayrağı ambleminin çıkarılmasına tepki gösteren Tüzmen, AKP'nin de açılım konusunda hatalarının bulunduğu özeleştirisini yapmıştı. Kulislerde Tüzmen’in sağlık sorunları olduğu da belirtildi. Ancak net bir açıklama yapılmadı. MYK’da görevi biten Tüzmen’in MKYK üyeliği ise sürüyor.


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