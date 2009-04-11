Tüzmen olmadı Baykal'a yapıştı

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, dün (10 Nisan) Mersin'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Baykal'ın ceketini tutarak konuşmak isteyen Reyhan Kaş, "Derdimi anlatacaktım, ancak korumaları ve partililer izin vermedi" dedi.



Kaş, Fuat Korel Mahallesi'ndeki evinde eşi Ali Kaş ve iki çocuğuyla birlikte çiftçilik yaparak yaşadıklarını ancak, "ekim yaptıkları arazilerin diğer ortaklarınca kandırılarak satıldığını" öne sürdü, zor durumda olduklarını söyledi.



CHP lideri Baykal'ın dün partisinden yeniden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Macit Özcan'ı ziyaret için geldiği belediye binasına girerken, bu konudaki sıkıntısını konuşmak istediğini, ancak bağırdığı halde kendisine ulaşamayınca ceketinden tutarak dikkatini çekmek istediğini ifade etti.



Bu sırada partililer ve korumalarının kendisini uzaklaştırdığını dile getiren Kaş, "Yaşadığım sıkıntıyı ilk olarak Baykal'a, dilekçe yazarak anlatmıştım. Ancak cevap gelmeyince CHP Genel Merkezini arayıp, ulaşmaya çalıştım. Bu da sonuç vermeyince, Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaştım. Ondan da sonuç çıkmadı. Çabalarıma rağmen derdimi anlatamayınca, dün Baykal'la yüz yüze görüşüp, derdimi anlatacaktım, ancak korumaları ve partililer izin vermedi" şeklinde konuştu.



Eşi Ali Kaş'ın babasından kalan metropol Yenişehir ilçesinde, kenti ve denizi tepeden gören noktada olan Kocavilayet Köyü'ndeki 127 ve 65 metrekarelik arazilerde 25 ve 10 metrekarelik ortaklıkları olduğunu anlatan Reyhan Kaş, şöyle devam etti:



"Çok değerli olan bu araziler, 2000 yılından bu yana, kendisini belediyenin fen işleri görevlisi olarak tanıtan bir kişi tarafından, diğer ortaklarımız kandırılarak ellerinden yok pahasına alındı. Ancak, biz kanmayıp, satmadık. Satmayınca da tehditler almaya başladık. Halen tehdit ediliyoruz. Macit Özcan'a da şikâyetimizi ettik, ilgileneceğini söyledi, ancak ilgilenmedi.



Çiftçilik yapamadığımız için eşim yevmiyeli işlerde çalışıyor ama geçinemiyoruz. Değerli arazilerimiz olduğu halde borcunu ödeyemediğimiz için elektrik ve suyumuz kesildi. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini istiyoruz."



Reyhan Kaş, 25 Mart’ta, Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'in, merkez Yenişehir ilçesi Kocavilayet mevkisindeki seçim çalışmaları sırasında da gündeme gelmişti. Yüksek sesle sorununu anlatmak isteyen Kaş, Tüzmen'in sakin konuşmasını istemesi sırasında Kocavilayet'teki arazisinin gasp edildiğini iddia ederek, birçok yere defalarca başvurmasına rağmen sonuç alamadığını ileri sürmüştü. Partili ve korumaların uzaklaştırmak istediği kadını sakin şekilde dinleyen Tüzmen, daha sonra Kaş'ın sorunuyla ilgileneceğini belirterek, kadını danışmanlarına yönlendirmişti.





