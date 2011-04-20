-TÜZMEN EŞYALARINI TOPLADI TBMM (A.A) - 20.04.2011 - AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, milletvekili aday listesinde yer almamasını, ''Her bitiş, yeniden doğuşun başlangıcı oluyor'' diye değerlendirdi. Tüzmen, Meclisteki odasını topladı. Odada yer alan bazı resimlerle ilgili gazetecilere bilgi veren Tüzmen, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte karikatürlerinin yer aldığı bir dergi kapağını, bugün doğum günü olan oğluna hediye edeceğini söyledi. ''Her bitiş, yeniden doğuşun başlangıcı oluyor'' diyen Tüzmen, siyasete girildiğini ancak çıkılamadığını, siyasetin tek yönlü bir yol olduğunu ifade etti. Yeni milletvekillerinin, yaptıkları hizmetleri daha da ileriye taşıyacaklarını belirten Tüzmen, ''Bizler temel attık, açılış törenlerini de bu arkadaşlarımız yapacaklar. Biz de onları gururla alkışlayacağız'' dedi. Bundan sonra daha fazla dalış yapacağını, daha fazla motor süreceğini, paraşütle atlayacağını, daha fazla uçacağını belirten Tüzmen, bunları yaparken de hayat mücadelesine gireceğini söyledi. ''Ticarete ve danışmanlığa dönük çalışmalar yapmamız, ayakta kalmamız lazım'' diyen Tüzmen, kırgınlığının, burukluğunun olmadığını, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirtti.