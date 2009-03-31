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Politika

Tüzmen: "Herkes hakettiğini bulur"

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mersin'de seçimi CHP'nin kazanmasıyla ilgili olarak ''Herkes hakettiği bulur'' dedi.

31 Mart 2009 03:00

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mersin'de seçimi CHP'nin kazanmasıyla ilgili olarak ''Herkes hakettiği bulur'' dedi.


29 Mart öncesi, 20 gün süreyle Mersin’de seçim çalışması yürüten Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, CHP adayı Macit Özcan’ın 2’nci kez büyükşehir belediye başkanı seçilmesi üzerine bu partinin temsilcilerini Adliye binasındaki Seçim Kurulu’nda ziyaret ederek kutladı.

Tüzmen, ziyarete giderken gazetecilere ve beraberindekilere CHP’nin kazanması ile ilgili, "Biz ’Mersin’i Dubai yapacağız’ dedik. Ama yağmur yağdığı zaman Mersin, Venedik oluyor. Yani herkes hak ettiğini bulur" dedi. CHP çevreleri, daha sonra öğrendikleri Tüzmen’in bu sözlerini ’siyasi nezaketsizlik’ olarak niteleyip, eleştirdi.

Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Mersin’de yerel seçim öncesinde, partisinin belediye başkan adaylarını yanına alıp, kendi kullandığı üstü açık 1975 model otomobille kent turu atmıştı.

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