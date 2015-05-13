Tuzluçayır'da halkın karşı çıkmasına rağmen yapılan cami-cemevi, 'cemaat sermayesi' tartışmasının ardından yıkılıyor

Temel atma törenini, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan'ın birlikte attığı Ankara Tuzluçayır’daki cami-cemevi projesi için "paralel sermaye'' iddiaları üzerine yıkım kararı verildi.

AKP iktidarı ile Gülen Cemaati arasında yaşanan kavga, temelini Meclis Başkanı Cemil Çiçek ile Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in attığı, Cami-Cemevi projesine sıçradı. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, törenle başlayan ve finansmanı bazı işadamları tarafından sağlanan kompleks, ‘Paralel sermaye” iddiaları üzerine yıkıma dönüştü. Mamak Belediyesi, “Mimari projeye uygun değil” diyerek iskân vermedi ve yıkım başladı. Cami-cemevi inşaatı Tuzluçayır sakinleri tarafından inşaatın başladığı 8 Eylül 2013’ten itibaren günlerce protesto edilmiş, çevik kuvvet eylemcilere sert bir şekilde müdahale etmişti.

CHP Mamak Seçim Koordinatörü Ali Ağbulut, “O zamanlar Cemaat’le sarmaş dolaş olan iktidar, halkın tepkisine rağmen bu projeyi yaptı. Şimdi ise, cemaat ile kavga çıkınca binayı yıkmaya başladılar” dedi.

Mamak Belediyesi: Projeye aykırı

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Karadağ ise Cami-Cemevi üzerindeki yıkım iddialarını doğrulayarak şunları söyledi:

“Orayı yapanlar, iskan almak için bize başvurdular. Biz de baktık ki, mimariye aykırı yapılmış ve iskanı vermedik. Mimari projede minare yoktu. Minarenin yerine kule olması gerekiyor. O yüzden minare de yıkılmaya başlandı. Binayı projeye uygun hale getirirlerse biz de yeniden değerlendireceğiz.”

Karadağ, binanın olduğu arazinin hazineye ait olduğunu da vurgulayarak, “Orası artık bir kültür merkezine mi dönüşür, yoksa hazine araziyi bize mi tahsis eder, bilemiyoruz. Ama mevcut cami-cemevi olarak kalması zor görünüyor” dedi.

3 bin 264 metrekare alan üzerine inşa edilen komplekste, cami ve cemevi yan yana olacaktı. İçinde dede odası, imam odası, 350 kişilik konferans salonu, aşevi, gasilhane ve morg, okuma salonu ve sohbet alanları bulunması planlanıyordu.

Cem Vakfı Başkanı açıklamıştı

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Haziran 2013’te Gülen cemaatinin lideri Fethullah Gülen ile temas kurduğunu belirterek, aralarında bir aşevi bulunacak şekilde yan yana cami ve cemevi projesini hayata geçireceklerini açıklamıştı. Doğan, tan yana cami ve cemevi projesinin önce İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirileceğini belirtmişti.