Tuzlu bir kaçamağa ne dersiniz?

İster ev yapımı bir pide, ister taze yufkayla enfes bir börek. Taze patatesle yapılmış sarımsaklı

ve yoğurtlu bir lezzet veya sebzelerle pirincin birlikteliğiyle hazırlanan farklı bir salata.

Beş çayında lezzetli bir kaçamağa ne dersiniz?



Yoğurtlu patates



30 dakika 20 dakika



8 kişilik



Gerekli malzeme



5 patates

Yarım limonun suyu

1 demet maydanoz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

3/4 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 dal taze sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Üzeri için

Kırmızı toz biber



1. Patateslerin kabuklarını soyup doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.

2. Haşlanmış patatesleri irice rendeleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyip karıştırarak

hamur haline getirin. Yumurta büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayın.

İnce kıyılmış maydanoza bulayın. Ortasına hafif bastırarak havuz şekli verin.

3. Yoğurt ile mayonezi çırpın. Taze sarımsağı ince doğrayarak yoğurda ekleyin.

Tuz ve pul biber karıştırın ve patateslerin ortasına doldurun.

4. Üzerine kırmızı toz biber serpiştirerek servis yapın.



AKLINIZDA BULUNSUN



Patatesleri kıyılmış maydanoza bulamadan da hazırlayabilirsiniz.



Kıymalı pide



20 dakika 20 dakika



8 kişilik



Gerekli malzeme



1 yumurta

1 paket kabartma tozu

150 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

2 çay bardağı yoğurt

3.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz



Harcı için



250 gr kıyma • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan • 1 kırmızıbiber • 1 sarı biber

Kimyon • Karabiber • Tuz



1. Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile karıştırın. Zeytinyağı ilave edip orta ateşte pişirin. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp küp şeklinde doğrayın ve kıymaya ekleyin.

Tuz, karabiber, kimyon ilave edip karıştırın. Soğumaya bırakın.

2. Geniş bir kâsede tereyağı, yoğurt ve yumurtanın akını karıştırın. Ayrı bir kâsede

un, tuz ve kabartma tozunu harmanlayın. Eleyerek karışıma azar azar ekleyin

ve yoğurun. Gerekirse un ilave edin.

3. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış tezgâhta merdane

ile elips şeklinde açın. Kıymalı harçtan üzerine yayın. Kenarlarını bastırarak

kapatıp uçlarını birleştirin. Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

4. Yumurta sarısının içine zeytinyağı ekleyip karıştırın ve fırça ile hamurun kenarlarına

sürün. 180 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da ılık

servis yapın.



Örgü açmalar



40 dakika 30 dakika



7 kişilik



Gerekli malzeme



3.5 su bardağı un • 1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz • 1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su • 1 yumurta

50 gr tereyağı • 1 paket yaş maya



Üzeri için



2 yumurta sarısı •Çörek otu



1. Ilık süt ve suyu bir fincanda karıştırın. Mayayı içine ekleyip eriyinceye kadar

karıştırın.

2. Un, tuz ve şekeri geniş bir yoğurma kabına alın. Mayalı karışım, yumurta ve

tereyağını ekleyip yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Üzerini örterek 45 dakika

mayalanmaya bırakın.

3. Hamuru rulo yapıp 7 parçaya ayırın. Her bir parçayı üçe bölün ve parçaları hafif

unlanmış tezgahta yuvarlayarak uzun şeritler haline getirin. Örgü yapıp uçlarını

birleştirerek simit şekli verin. Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. 20 dakika bekletin.

4. Üzerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpiştirip 180 dereceye ayarlı fırında

üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



Cevizli lokma



25 dakika 35 dakika



4 kişilik



Gerekli malzeme



1 su bardağı ceviz içi

1 ekmek hamuru

1 çay bardağı süt

1.5 su bardağı un

1 yumurtanın sarısı

50 gr tereyağı

Çörekotu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı yenibahar



1. Ekmek hamurunu süt, tereyağı ve unla birlikte iyice kıvama gelene kadar yoğurun.

Üzerine örtü örtüp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın. Ceviz içini mutfak

robotundan geçirip yenibahar ve zeytinyağıyla karıştırın.

2. Mayalanan hamuru mutfak tezgahında merdane yardımıyla kare şeklinde açın.

Cevizli karışımı hamurun her yerine yayın ve rulo şeklinde sarın.

3. Ruloyu bıçakla 4 parça halinde kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. 180 dereceye ayarlı fırında 35

dakika pişirip servis yapın.



Pirinç salatası



8 kişilik



Gerekli malzeme



2 su bardağı pirinç

4 taze soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

2.5 su bardağı sıcak su

200 gr mısır konservesi

2 kırmızıbiber

1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz

1 çay bardağı ince kıyılmış dereotu

1 su bardağı haşlanmış bezelye

10 kornişon turşu

Yarım limonun suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı (ekstra)

Tuz, karabiber



1. Pirinci yıkayıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Pirincin suyunu süzüp zeytinyağında 5 dakika kavurun. Üzerine sıcak su ve tuz ilave edip kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın.

2. Taze soğanı temizleyip ince doğrayın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip

küp şeklinde doğrayın. Pilava ekleyin.

3. Mısır, maydanoz, dereotu, ince doğranmış kornişon turşu, bezelye, limon suyu,

zeytinyağı ve karabiber ekleyip karıştırın. Servis tabağına alarak servis yapın.



Yapım ve styling: SEDA YETİŞKİN, AYŞEGÜL KARACAN

Fotoğraflar: AYŞEGÜL KARACAN



