Tuzlu bir kaçamağa ne dersiniz?

İster ev yapımı bir pide, ister taze yufkayla enfes bir börek. Taze patatesle yapılmış sarımsaklı
ve yoğurtlu bir lezzet veya sebzelerle pirincin birlikteliğiyle hazırlanan farklı bir salata.
Beş çayında lezzetli bir kaçamağa ne dersiniz?
Yoğurtlu patates
30 dakika 20 dakika
8 kişilik
Gerekli malzeme
5 patates
Yarım limonun suyu
1 demet maydanoz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
3/4 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
1 dal taze sarımsak
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
Üzeri için
Kırmızı toz biber
1. Patateslerin kabuklarını soyup doğrayın ve yumuşayıncaya kadar haşlayın.
2. Haşlanmış patatesleri irice rendeleyin. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyip karıştırarak
hamur haline getirin. Yumurta büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayın.
İnce kıyılmış maydanoza bulayın. Ortasına hafif bastırarak havuz şekli verin.
3. Yoğurt ile mayonezi çırpın. Taze sarımsağı ince doğrayarak yoğurda ekleyin.
Tuz ve pul biber karıştırın ve patateslerin ortasına doldurun.
4. Üzerine kırmızı toz biber serpiştirerek servis yapın.
AKLINIZDA BULUNSUN
Patatesleri kıyılmış maydanoza bulamadan da hazırlayabilirsiniz.
Kıymalı pide
20 dakika 20 dakika
8 kişilik
Gerekli malzeme
1 yumurta
1 paket kabartma tozu
150 gr tereyağı (oda sıcaklığında)
2 çay bardağı yoğurt
3.5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Tuz
Harcı için
250 gr kıyma • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 soğan • 1 kırmızıbiber • 1 sarı biber
Kimyon • Karabiber • Tuz
1. Soğanı küp şeklinde doğrayıp kıyma ile karıştırın. Zeytinyağı ilave edip orta ateşte pişirin. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp küp şeklinde doğrayın ve kıymaya ekleyin.
Tuz, karabiber, kimyon ilave edip karıştırın. Soğumaya bırakın.
2. Geniş bir kâsede tereyağı, yoğurt ve yumurtanın akını karıştırın. Ayrı bir kâsede
un, tuz ve kabartma tozunu harmanlayın. Eleyerek karışıma azar azar ekleyin
ve yoğurun. Gerekirse un ilave edin.
3. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış tezgâhta merdane
ile elips şeklinde açın. Kıymalı harçtan üzerine yayın. Kenarlarını bastırarak
kapatıp uçlarını birleştirin. Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.
4. Yumurta sarısının içine zeytinyağı ekleyip karıştırın ve fırça ile hamurun kenarlarına
sürün. 180 dereceye ayarlı fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak ya da ılık
servis yapın.
Örgü açmalar
40 dakika 30 dakika
7 kişilik
Gerekli malzeme
3.5 su bardağı un • 1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz • 1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su • 1 yumurta
50 gr tereyağı • 1 paket yaş maya
Üzeri için
2 yumurta sarısı •Çörek otu
1. Ilık süt ve suyu bir fincanda karıştırın. Mayayı içine ekleyip eriyinceye kadar
karıştırın.
2. Un, tuz ve şekeri geniş bir yoğurma kabına alın. Mayalı karışım, yumurta ve
tereyağını ekleyip yoğurun. Gerekirse un ilavesi yapın. Üzerini örterek 45 dakika
mayalanmaya bırakın.
3. Hamuru rulo yapıp 7 parçaya ayırın. Her bir parçayı üçe bölün ve parçaları hafif
unlanmış tezgahta yuvarlayarak uzun şeritler haline getirin. Örgü yapıp uçlarını
birleştirerek simit şekli verin. Yağlı kâğıt serili tepsiye dizin. 20 dakika bekletin.
4. Üzerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu serpiştirip 180 dereceye ayarlı fırında
üzeri kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
Cevizli lokma
25 dakika 35 dakika
4 kişilik
Gerekli malzeme
1 su bardağı ceviz içi
1 ekmek hamuru
1 çay bardağı süt
1.5 su bardağı un
1 yumurtanın sarısı
50 gr tereyağı
Çörekotu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı yenibahar
1. Ekmek hamurunu süt, tereyağı ve unla birlikte iyice kıvama gelene kadar yoğurun.
Üzerine örtü örtüp yaklaşık 30 dakika mayalanmaya bırakın. Ceviz içini mutfak
robotundan geçirip yenibahar ve zeytinyağıyla karıştırın.
2. Mayalanan hamuru mutfak tezgahında merdane yardımıyla kare şeklinde açın.
Cevizli karışımı hamurun her yerine yayın ve rulo şeklinde sarın.
3. Ruloyu bıçakla 4 parça halinde kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu serpin. 180 dereceye ayarlı fırında 35
dakika pişirip servis yapın.
Pirinç salatası
8 kişilik
Gerekli malzeme
2 su bardağı pirinç
4 taze soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
2.5 su bardağı sıcak su
200 gr mısır konservesi
2 kırmızıbiber
1 çay bardağı ince kıyılmış maydanoz
1 çay bardağı ince kıyılmış dereotu
1 su bardağı haşlanmış bezelye
10 kornişon turşu
Yarım limonun suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı (ekstra)
Tuz, karabiber
1. Pirinci yıkayıp üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 20 dakika bekletin. Pirincin suyunu süzüp zeytinyağında 5 dakika kavurun. Üzerine sıcak su ve tuz ilave edip kısık ateşte pişirin. Soğumaya bırakın.
2. Taze soğanı temizleyip ince doğrayın. Kırmızıbiberlerin çekirdeklerini temizleyip
küp şeklinde doğrayın. Pilava ekleyin.
3. Mısır, maydanoz, dereotu, ince doğranmış kornişon turşu, bezelye, limon suyu,
zeytinyağı ve karabiber ekleyip karıştırın. Servis tabağına alarak servis yapın.
Yapım ve styling: SEDA YETİŞKİN, AYŞEGÜL KARACAN
Fotoğraflar: AYŞEGÜL KARACAN