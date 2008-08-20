Tuzla'ya önerilen çözümden rant çıktı

İstanbul Tuzla’da, 3 işçinin yaşamını yitirdiği, 12 işçinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı “kobay işçi” cinayetinin ardından tersaneler bölgesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in “Tuzla’nın tahliyesinden başka çıkış yolu yoktur. Tuzla’dan belli sayıda tersaneler kalkmalıdır ya da Tuzla kapatılmalıdır” sözlerinin nedeni anlaşıldı. Plan; gemi yapımı, bakım ve onarımından kazanılacak paraların hükümetteki AKP’li ve aile ilişkileri çerçevesinde bağlantıları olan kişi ve kurumların kasalarını doldurmak.



AKP’lilerin Yalova tersanelerinde yatırımları olduğu ortaya çıktı. Yalova’daki tersane bölgesinin en doğusunda 135 dönümlük alanı ile yeni gemi inşasına başlayan Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortakları arasında Adalet ve Kalkınma Partisi Yalova eski İl Başkanı Reşat Sözen’in de bulunduğu ortaya çıktı. Sözen’in yanı sıra ortaklar arasında bir dönem adı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın çocukları Erkan, Bülent ve Bahar Büşra Yıldırım ile Gaye İnşaat Turizm Otomotiv Şirketi’nden tanıdık Ziya Alp Gülan’ın da olduğu belirlendi.



Ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın gemicilik sektörüne girerek armatörlük yaptığı, 4.5 milyon dolara “Safran-1” isimli bir gemi aldığı geçtiğimiz yıl kamuoyunda çokça tartışılmıştı. Yine eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe"nin çocukları Mehmet Halid İsmail Pepe ve Mustafa Talha Pepe’nin ortak olduğu Kar İnşaat adına 9 trilyon teşvikle yaptırılan bir gemileri de bulunuyor.



Tuzla'da 110 ölüm



Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bugüne kadar iş cinayetleri sonucu yaşamını kaybeden işçilerin sayısı geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki Emrah Varol, 36 yaşındaki Ramazan Ergün ve 25 yaşındaki Ramazan Çetinkaya’nın boğularak hayatlarını kaybetmesi sonucu 107’e ulaşmıştı. 11 Ağustos tarihinde Gisan Tersanesi’nde yapımı tamamlanan 12 bin 500 grostonluk “Turquoise-T” adlı tankerin kontrolleri gerçekleşirken, ‘serbest düşme can filikası’na kum torbaları yerine işçiler bindirilince üç işçi yaşamını yitirmiş, 16 işçi ise yaralanmıştı. Limter-İş’in en son yaptığı açıklamaya göre ise çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren işçilerin de eklenmesi ile Tuzla’daki tersanelerde iş cinayetlerine kurban giden işçi sayısı 110’u buldu.



11 Ağustos’taki iş cinayetinin ardından tersaneler bölgesini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, daha önceki yaptığı açıklamalardan çok daha sert ifadeler kullandı. Radikal önlemler alınacağını söyleyen Bakan Çelik, “Tuzla mutlaka tahliye edilmeli ya da kapatılmalıdır” demişti.



Bakan Çelik'in sert sözleri



Olayın bir koordinasyon ve organizasyon eksikliğine işaret ettiğini de belirten Bakan Çelik, bugünkü teknolojik imkânlar göz önüne alındığında 19 işçinin filikaya test için oturtulmasını anlamakta güçlük çektiklerini dile getirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, “Bu aşamadan sonra Tuzla’ya mutlaka neşter atacağız. Mühim olan Tuzla’nın bu şekilde anılıyor olmasından Tuzla’yı kurtarmak ve burada mağdur olan, gerçekten ölümle burun buruna olan ortamdan işçilerimizi uzaklaştırmak. Bunun Tuzla’nın tahliyesinden başka çıkış yolu yoktur” sözleri ile tersane patronlarına gözdağı vermişti. Bakan Çelik’in son dönemde Tuzla’ya ilişkin ifadelerinde gözlemlenen sert söylemlerinin arkasında yatanın hiç de “Tuzla’yı” veya “ölümle burun buruna gelen işçileri kurtarmak” olmadığı anlaşıldı.



Yalova'da AKP'nin tanıdığı çok



Bakan Faruk Çelik’in sert sözlerinin arkasında yatan sebebin AKP’lilerin Yalova’da yeni kurulan tersaneler bölgesinde gerçekleştirdikleri yatırımlar olduğu ortaya çıktı. Yalova’daki tersane bölgesinin en doğusunda 135 dönümlük alanı ile yeni gemi inşasına başlayan Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortakları arasında AKP Yalova eski İl Başkanı Reşat Sözen’in de bulunduğu ortaya çıktı.



Sefine Tersanesi, bölgede “493-494-495-496” parselleri üzerinde bulunuyor ve TOBB Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre bölgede en büyük alana sahip tersane olarak görünüyor.

Yalova Hersek Köyü Kumluk Mevkii’nde kurulu bulunan Sefine Denizcilik Tersanecilik Şirketi’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Müdürlüğü’ne başvurarak, 19 Aralık 2005’de “Olumlu” rapor aldığı ve çalışmalarına başladığı belirlenirken, şirketin 2012 yılına kadar 8 geminin bitirilmesi üzerine anlaşma yaptığı öğrenildi.



AKP eski İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi olarak da bilinen Reşat Sözen’in yanı sıra Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ortaklar arasında bir dönem adı bakan Yıldırım’ın çocukları Erkan, Bülent ve Bahar Büşra Yıldırım ile Gaye İnşaat Turizm Otomotiv Şirketi’nden tanıdık Ziya Alp Gülan’ın da olduğu belirlendi. Birgün

