Tuzlaspor kalesini gole kapattı 

Teknik direktör Ercüment Coşkundere en yüksek puan ortalamasını yakaladı

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yer alan Tuzlaspor, profesonel liglere bakıldığında kalesinde gördüğü 4 golle en az gol yiyen takım konumunda.

2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Menemen Belediyespor ile 27\'şer bulunan ve kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşayan Tuzlaspor, geride kalan 12 haftada sadece 4 gol yedi. İç sahada çıktığı 6 mücadelede sadece tek gole engel olamayan Tuzlaspor, ligin 7\'nci haftasında karşılaştığı Fethiyespor ile 1-1 berabere kalarak tek puan kaybını yaşadı. Deplasmanda ise 6 maçta kalesinde 3 gole engel olamayan Tuzlaspor, 6 mücalede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

BAYRAM OLGUN 8 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Kırmızı Grup\'ta en az gol yiyen takım olan Tuzlaspor\'da kaleci Bayram Olgun\'da gösterdiği performansla takımının iyi formunda etki eden isimlerin başında geldi. Daha önce Ankaragücü ile Süper Lig\'de de forma giyen Bayram Olgun, takımının oynadığı 12 maçın tamamında forma görev alırken, 8 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

TEKNİK DİREKTÖR ERCÜMENT COŞKUNDERE EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINI YAKALADI

Tuzlaspor\'da teknik direktör Ercüment Coşkundere 12\'nci haftalar itibarıyla teknik adamlık kariyerinin en yüksek puan ortalamasını yakalamış durumda. Sezon basında Tuzlaspor\'un başına geçen Coşkundere, 12 maçta; 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Maç başına 2.25 puan ortalaması yakalayan tecrübeli antrenör, daha önce Fatih Karagümrük ile 1.88\'lik puan ortalamasına ulaşmıştı.

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