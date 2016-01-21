Tuzlaspor, İstanbul'un fenomen otobüs hattı 500 T ile Kadıköy'e vardı

2. Lig ekibi Tuzlaspor, Türkiye Kupası'nda bu akşam 20:45'te oynayacağı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e 500T hatlı otobüs ile Ülker Stadı'na gitti.

Radikal'in haberine göre 2. Lig ekibi Tuzlaspor, Türkiye Kupası'nda bu akşam oynayacağı Fenerbahçe maçı için Kadıköy'e 500T hatlı otobüs ile gitme kararı almıştı.

Futbolcular, teknik heyet ve yöneticileri taşıyacak otobüs Tuzlaspor Tesisleri'nden, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru 18:15 gibi hareket etti. Takım futbolcuları otobüse binerken akbil kullandı.

Kalife 500 T'de

Otobüs 17.30'da Tuzla Stadı'na geldi ve son hazırlıklarını yaparak takımı beklemeye başladı. Tesislerden çıkan kafile 500T'ye binmeye başladı. Kalabalık medya ekibini gören futbolcular hayatlarında ilk kez bu kadar ilgi gördüklerini itiraf ettiler.

En uzun hat olarak bilinen ve efsane 500T diye anılan hattın otobüslerinden biri ile Fenerbahçe maçına giden Tuzlaspor'u çok sayıda basın mensubu takip ediyor. Normal hat seferinde olduğu gibi hınca hıç dolu olan otobüste takım kafilesi kadar da kameraman, muhabir ve foto muhabiri bulunuyor.

Görüntü ve fotoğraf alabilmek için adeta bir yarış ve izdiham yaşanıyor. Futbolcular otobüsün içinde akbilleriyle poz verirken, keyifli bir yoculuk yapıyorlar.

Tuzlaspor Kulüp Başkanı Ahmet Çabuk otobüsün hareketinden önce yaptığı açıklamada "Amacımız sıkıntı çeken kulüplere dikkat çekmek, alt liglerin hallerini dile getirmekti. 500T yıllardır hayatımızın bir parçası. Maça giderken bu hatla gidelim dedik, farkındalık oluşturalım dedik. Futbol kulüplerinin içinde olduğu ekonomik zorluğa, ligler arasındakiekonomik gelir gider farkına dikkat çekmek için bu proje geldi aklımıza. Bunun için böyle bir yola çıkmış olduk. Bunu gerçekleştirdik, inşallah amacımıza ulaşırız" şeklinde konuştu.

Maddi sıkıntılar

Tuzlaspor Başkanı Ahmet Çabuk "Dikkat çekmek için böyle bir uygulama yaptık. Oyuncuların akbili var. Hepsinin akbili vardı. Bayadır Belediye otobüslerine binmiyorduk güzel oldu. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Maddi sıkıntıları göz önüne getirmek için yapıyoruz" dedi. Evlilik teklifi yapan Tuzlasporlu oyuncunun maçtan önce 'Evet' yanıtı aldığını açıkladı.