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Spor

Tuzlaspor - Tokatspor: 0-0

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA) STAT: Maltepe Hasan Polat  HAKEMLER: Yiğit Peşin, Aykut Küçük, Ahmet Ulu TUZLASPOR: İsmail (xx), Lider (xxx), Mehmet (x), Can (xx), Bülent (xx), Emre (x), Kerem (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx) (Dk

04 Mart 2018 20:53

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

STAT: Maltepe Hasan Polat 
HAKEMLER: Yiğit Peşin, Aykut Küçük, Ahmet Ulu
TUZLASPOR: İsmail (xx), Lider (xxx), Mehmet (x), Can (xx), Bülent (xx), Emre (x), Kerem (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx) (Dk. 75 Faruk xx), Murat (xx), Berat (xx) (Dk. 86 Celal) 
TOKATSPOR: Akın (xx), Yaşar (xx), Hasan (xx), Muhammed (xxx), Mehmet (xx), Emin (x), Alperen (xx) (Dk. 87 Recep), Erkan (x), Enes (xx), Ercüment (xx) (Dk. 90 Murat xx), Nezir (xx) (Dk. 70 Teoman x)
SARI KARTLAR: Sadık, Faruk (Tuzlaspor), Hasan (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tuzlaspor evinde ağırladığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor puanını 20\'ye yükseltirken, Tokatspor, puanını 32\'ye çıkarttı. 

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