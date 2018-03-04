Tuzlaspor - Tokatspor: 0-0

İbrahim ALİOĞLU - İSTANBUL,(DHA)
STAT: Maltepe Hasan Polat
HAKEMLER: Yiğit Peşin, Aykut Küçük, Ahmet Ulu
TUZLASPOR: İsmail (xx), Lider (xxx), Mehmet (x), Can (xx), Bülent (xx), Emre (x), Kerem (xx), Gökcan (xx), Sadık (xx) (Dk. 75 Faruk xx), Murat (xx), Berat (xx) (Dk. 86 Celal)
TOKATSPOR: Akın (xx), Yaşar (xx), Hasan (xx), Muhammed (xxx), Mehmet (xx), Emin (x), Alperen (xx) (Dk. 87 Recep), Erkan (x), Enes (xx), Ercüment (xx) (Dk. 90 Murat xx), Nezir (xx) (Dk. 70 Teoman x)
SARI KARTLAR: Sadık, Faruk (Tuzlaspor), Hasan (Tokatspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Tuzlaspor evinde ağırladığı Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor puanını 20\'ye yükseltirken, Tokatspor, puanını 32\'ye çıkarttı.