Tuzlaspor - Keçiörengücü: 1-0

İBRAHİM ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Tuzla Belediye

HAKEMLER: Selim Özen, Yakup Bulut, Arif Dilmeç

TUZLASPOR: İsmail (xxx), Lider (xx), Tuna (xx), Mehmet (xx), Bülent (xx), Emre (xx) (Dk. 87 Turgay xx), Sadık (xxx), Kerem (xx)(Dk. 78 Mustafa x), Gökcan (xx), Berat (xx) (Dk. 67 Can xx), Murat (xx)

KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx), Rıdvan(xx), Hüseyin(xx), Şahin(xx), Burak(xx), Ayhan(xx), Uğur(xx) (Dk. 64 İlyas x), Abdurrahman(xx)(Dk. 64 Uğur x), Okan (xx), Umut (xx), Berat(xx)

GOL: Dk. 50 Sadık (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Emre, Gökcan, Tuna, Sadık (Tuzlaspor), Berat, Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Tuzlaspor, Keçiörengücü\'nü Okan\'ın 50\'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 19\'a çıkarırken, Keçiörengücü ise 43 puanda kaldı.