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Spor

Tuzlaspor - Keçiörengücü: 1-0

İBRAHİM ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) STAT: Tuzla Belediye HAKEMLER: Selim Özen, Yakup Bulut, Arif Dilmeç TUZLASPOR:  İsmail (xxx), Lider (xx), Tuna (xx), Mehmet (xx), Bülent (xx), Emre (xx) (Dk

18 Şubat 2018 19:04

İBRAHİM ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)

STAT: Tuzla Belediye
HAKEMLER: Selim Özen, Yakup Bulut, Arif Dilmeç
TUZLASPOR:  İsmail (xxx), Lider (xx), Tuna (xx), Mehmet (xx), Bülent (xx), Emre (xx) (Dk. 87 Turgay xx), Sadık (xxx), Kerem (xx)(Dk. 78 Mustafa x), Gökcan (xx), Berat (xx) (Dk. 67 Can xx), Murat (xx) 
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar (xx), Rıdvan(xx), Hüseyin(xx), Şahin(xx), Burak(xx), Ayhan(xx), Uğur(xx) (Dk. 64 İlyas x), Abdurrahman(xx)(Dk. 64 Uğur x), Okan (xx), Umut (xx), Berat(xx)
GOL: Dk. 50 Sadık (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Emre, Gökcan, Tuna, Sadık (Tuzlaspor), Berat, Şahin (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Tuzlaspor, Keçiörengücü\'nü Okan\'ın 50\'nci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Tuzlaspor bu galibiyetle puanını 19\'a çıkarırken, Keçiörengücü ise 43 puanda kaldı. 

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