Tuzlaspor - Eyüpspor: 1-1

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA)
STAT: Tuzla
HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun, Anıl Usta, Onur Tanrıverdi
TUZLASPOR: Bora (xx), Bülent (xx), Gökcan (xxx), Sadık (x) (Dk. 18 Berat Ali xxx), Mehmet Ozan (xx), Hacı Mustafa (xx) (Dk. 63 Cem Sultan xx), Tuna (xx), Turgay (xx), Lider (xx), Mehmet Çakır (xx), Murat Yılmaz (xx)
EYÜPSPOR: Evren (xx), Gencay (xx)(Dk. 66 Berkan x), Naci (xx), Murat (xx) (Dk. 66 Serkan Baloğlu x), Bilal (xx), Ahmet (xx) (Dk. 74 Erhan x), Vahit (xx), Dede (x), İsmail (xxx), Serkan (xx), Yüksel (xx)
GOLLER: Dk. 45 İsmail (Eyüpspor), Dk. 55 Berat Ali (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Dede, İsmail (Eyüpspor) Turgay, Tuna, Cem (Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 54. Dede (Eyüpspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 32\'nci hafta mücadelesinde Tuzlaspor evinde ağırladığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Tuzlaspor ligin bitimine 2 hafta kala 32 puanla 16\'ncı sırada yer alırken, Eyüpspor ise haftayı 38 puanla 12\'nci sırada tamamladı.