Tuzla'daki yangın kontrol altına alındı

Tuzla’daki bir boya ve tiner fabrikasında yangın çıktı. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve havadan da helikopterle müdahale edildi ve büyük yangın kontrol altına alındı.

Orhanlı Tepeören’deki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi’nde bulunan Onyıl boya ve tiner fabrikasındaki yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Yangının tankerden depoya solvent boşaltıldığı sırada statik elektrik yüzünden çıktığı ileri sürüldü. Yangında fabrika ile birlikte solventin bulunduğu tanker ile bir kamyon alevler içinde kaldı. Alevlerin yandaki Telsan boya ve tiner fabrikasına sıçrama riski yaşandı.

İBB'den açıklama

Açıklamada "Tuzla Orhanlı Saniye Bölgesi'nde bir boya fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Çıkan yangına müdahale edildi. İhbarla alarma geçen İstanbul itfaiyesi Anadolu yakası gruplarını olay yerine sevk etti.

İlk belirlemelere göre 1500 metre kare üzerine kurulu iki katlı tiner, solvent ve boya fabrikasında patlamayla birlikte başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İlk olarak Organize Saniye Bölgesi itfaiye grubu müdahale etti. Daha sonra Tuzla, Orhanlı, Şişli, Kurtköy, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy ve Ümraniye grupları bölgeye sevk edildi. Yangına 62 araç 171 personel ile müdahale ediliyor. Patlamalar sırasında fabrika bahçesinde ve yol üzerinde bulunan bazı araçlarda hasar gördü. İlk bilgilere göre yangından ölü veya yaralı yok. Gelişmeler takip ediliyor" denildi.