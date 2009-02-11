Tuzla'daki ölümlerden Topbaş da sorumlu

Saadet Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Bekaroğlu, Tuzla tersanelerindeki işçi ölümlerinin cinayet olduğunu savunarak, "Gerekli tedbirleri almayanlar birinci dereceden sorumludur. Sadece merkezi hükümet değil, Sayın Topbaş da sorumludur" dedi.





Seçim kampanyasını Tuzla’da, Liman Tersane Gemi Yapım ve Onarım İşçileri Sendikası’nı (Limter-İş) ziyaret ederek başlatan Bekaroğlu, daha sonra iş kazası sonucu Selim Sevgili adlı işçinin hayatını kaybettiği Dentaş Tersanesi önüne geldi.



Burada bir açıklama yapan Bekaroğlu, parti olarak insanı esas alan bir düşünceye sahip oldukları için seçim çalışmalarını Tuzla’dan başlattıklarını söyledi.



Belediyeciliği de insanı esas alan bir şekilde yapacaklarını kaydeden Bekaroğlu, şöyle konuştu:



"Bir kentte, para ve maddi sebeplerle alınabilecek tedbirler alınmıyor ve bir insan ölüyorsa ve o kentin yöneticileri de ’Bu kenti biz yönetiyoruz’ diyorlarsa ’yazıklar olsun’ diyorum. Tuzla’da Selim Sevgili 119. insan... 119 insan burada parayla alınacak tedbirler alınmadığından dolayı, birtakım idari ve hukuksal tedbirler alınmadığından dolayı öldüler. Bunlar kesinlikte kaza değildir. Tuzla’da ölümler cinayettir. Gerekli tedbirleri almayanlar 1. dereceden sorumludur. Sadece merkezi hükümet değil, Sayın Topbaş da sorumludur."



Tersanelerin ruhsatlandırılmasında belediyenin de büyük katkısı olduğunu ve halen faaliyet gösteren birçok tersanenin ruhsatı bulunmadığını öne süren Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Bu tersanede Haziran ayında inceleme yapıldı. Eksiklikler bulundu, 5 gün kapatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Başbakan ve Topbaş’a da soruyorum, 5 günde eksiklikler tamamlandı mı? Niye ondan sonra açıldı? O zaman ben şimdi soruyorum, bu arkadaşımızın ölümünden kim sorumlu? Bu tedbirleri almayanlar, aldırmayanlar sorumlu. Bir insan haksız yere ölüyorsa bütün insanlar ölmüş demektir. Para için, burada mevcut yasalara aykırı bir şeyler var."



Bekaroğlu, bir gazetecinin, "Saadet Partisi’nden CHP’ye katılımlar olduğu belirtildi. Saadet Partisi’ne de CHP’den katılımlar var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, Saadet Partisi’ne katılımlar olduğunu ancak Saadet Partisi’nden hiç kimsenin başka bir yere katılmadığını söyledi.



Mehmet Bekaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yapacaklarına ilişkin de "Bütün bu tersaneleri, belediyeye düşen tarafları ve ruhsatlarıyla ilgili eksiklikler tamamlanmazsa kapatacağız. Eksiklikleri tamamlanırsa çalışmasına izin vereceğiz. Esas olan insandır. Sadece Tuzla’dan dolayı bu hükümet, bu belediye başkanı gitmelidir. Bu Tuzla bir rezalettir" dedi.



Bekaroğlu ayrıca, Selim Sevgili’nin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

